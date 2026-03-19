米芝蓮2026｜即睇《香港澳門米芝蓮指南2026》上榜食肆名單 唐人館入選一星 (持續更新)

第18屆《香港澳門米芝蓮指南2026》今日舉行頒獎典禮，公布出爐名單結果，共有278間餐廳入選，有四間晉升一星餐廳、兩間新入榜二星餐廳。即睇上榜餐廳名單！
米芝蓮2026｜一星食肆
唐人館(新入選)
御花園(晉升一星)
Don Alfonso 1890(晉升一星)
Sushi Takeshi(新入選)
Feuille
Nagamoto長本
Andō
Ryota Kappou Modern
Vea
留園雅敘
Chaat
Petrus
Godenya
Épure
Beefbar
夏宮
大班樓
萬豪金殿
甘牌燒鵝
新榮記
香宮
富豪
New Punjab Club
紫逸軒
浙江軒
御寶軒(尖沙咀)
一樂燒鵝(中環)
夜上海
Aji雅吉
Ami
Racines
Tosca di Angelo
Mora
Sushi Wadatsumi
Yardbird
Louise
Belon
彭慶記
Gaddi's
麗軒
何洪記(銅鑼灣)
8 1/2 Otto e Mezzo - Bombana 澳門
Tuber Umberto Bombana
玥龍軒
瑞兆
Kappo Rin割烹凜
Mizumi泓
福臨門(灣仔)
彤福軒
家全七福(灣仔)
文華廳
逸東軒
都爹利會館
鮨金悅
Hansik Goo
六福菜館
蜀道
新同樂
帝影樓
鮨吉祥 宮川
Plaisance by Mauro Colagreco
Neighborhood
Whey
Arcane
Estro
Roganic
Mono
嘉麟樓
鑄·鐵板燒
甬府
米芝蓮2026｜二星食肆
香港
L'Atelier de Joël Robuchon(裝修重開後新入選)
Cristal Room by Anne-Sophie Pic(一星晉升二星)
Arbor
Bo Innovation 廚魔
麗晶軒
L'Envol
龍景軒
Noi by Paulo Airaudo
Octavium
潤
Tate
天龍軒
營致會館
澳門
杜卡斯
譚卉
風味居
8 餐廳
淮揚曉宴
永利軒
米芝蓮2026｜三星食肆
香港
Ta Vie 旅
Sushi Shikon 志魂
唐閣
Caprice
富臨飯店
Amber
8 1/2.Otto e Mezzo - Bombana(香港)
澳門
Robuchon au. Dome 天巢法國餐廳
Jade Dragon 譽瓏軒
米芝蓮2026｜綠星餐廳
Amber
Feuille
Mora摩
Roganic
UTM Educational Restaurant 澳門旅遊大學教學餐廳
米芝蓮2026｜年輕主廚大獎
Chef Kim Gwan Ju (Sol)
米芝蓮2026｜服務大獎
Mrs.Jenny Ye葉惠絹女士(淮揚曉宴)
米芝蓮2026｜侍酒師大獎
Mrs.Floriane Hureau (Caprice)
米芝蓮2026｜導師主廚大獎
劉秉雷(天龍軒)