生活
出版：2026-Mar-19 19:03
更新：2026-Mar-19 19:03

米芝蓮2026｜即睇《香港澳門米芝蓮指南2026》上榜食肆名單 唐人館入選一星 (持續更新)

Joe26

米芝蓮2026｜即睇《香港澳門米芝蓮指南2026》上榜食肆名單 (持續更新)

第18屆《香港澳門米芝蓮指南2026》今日舉行頒獎典禮，公布出爐名單結果，共有278間餐廳入選，有四間晉升一星餐廳、兩間新入榜二星餐廳。即睇上榜餐廳名單！

米芝蓮2026｜一星食肆

唐人館(新入選)

御花園(晉升一星)

Don Alfonso 1890(晉升一星)

Sushi Takeshi(新入選)

Feuille

Nagamoto長本

Andō

Ryota Kappou Modern

Vea

留園雅敘

Chaat

Petrus

Godenya

Épure

Beefbar

夏宮

大班樓

萬豪金殿

甘牌燒鵝

新榮記

香宮

富豪

New Punjab Club

紫逸軒

浙江軒

御寶軒(尖沙咀)

一樂燒鵝(中環)

夜上海

Aji雅吉

Ami

Racines

Tosca di Angelo

Mora

Sushi Wadatsumi

Yardbird

Louise

Belon

彭慶記

Gaddi's

麗軒

何洪記(銅鑼灣)

8 1/2 Otto e Mezzo - Bombana 澳門

Tuber Umberto Bombana

玥龍軒

瑞兆

Kappo Rin割烹凜

Mizumi泓

福臨門(灣仔)

彤福軒

家全七福(灣仔)

文華廳

逸東軒

都爹利會館

鮨金悅

Hansik Goo

六福菜館

蜀道

新同樂

帝影樓

鮨吉祥 宮川

Plaisance by Mauro Colagreco

Neighborhood

Whey

Arcane

Estro

Roganic

Mono

嘉麟樓

鑄·鐵板燒

甬府

米芝蓮2026｜二星食肆

香港

L'Atelier de Joël Robuchon(裝修重開後新入選)

Cristal Room by Anne-Sophie Pic(一星晉升二星)

Arbor

Bo Innovation 廚魔

麗晶軒

L'Envol

龍景軒

Noi by Paulo Airaudo

Octavium

Tate

天龍軒

營致會館

澳門

杜卡斯

譚卉

風味居

8 餐廳

淮揚曉宴

永利軒

米芝蓮2026｜三星食肆

香港

Ta Vie 旅

Sushi Shikon 志魂

唐閣

Caprice

富臨飯店

Amber

8 1/2.Otto e Mezzo - Bombana(香港)

澳門

Robuchon au. Dome 天巢法國餐廳

Jade Dragon 譽瓏軒

米芝蓮2026｜綠星餐廳

Amber

Feuille

Mora摩

Roganic

UTM Educational Restaurant 澳門旅遊大學教學餐廳

米芝蓮2026｜年輕主廚大獎

Chef Kim Gwan Ju (Sol)

米芝蓮2026｜服務大獎

Mrs.Jenny Ye葉惠絹女士(淮揚曉宴)

米芝蓮2026｜侍酒師大獎

Mrs.Floriane Hureau (Caprice)

米芝蓮2026｜導師主廚大獎

劉秉雷(天龍軒)

