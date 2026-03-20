M+博物館商店《非常香港》龍鳳雙囍木雕打造展場 重點介紹香港製造精品

香港製造Made in Hong Kong，曾經是質素保證，香港出產的商品在六、七十年代行銷世界，而且贏得全球用家口碑。M+博物館商店，為了慶祝香港「藝術三月」，不但與Art Basel攜手，更在場中間特設《非常香港》(Very Hong Kong)展，展示香港一眾藝術家的商品，此外還有一個模仿「舊士多」的攤位，讓香港人及遊客，從新認識香港創作。
香港情懷的特色布置
香港獨特的文化土壤，孕育過不少優質創意與藝術家。M+商店在《非常香港》展覽裡，把中式酒樓龍鳳雙囍木雕置在場中，突顯舊日情懷，展出已故攝影大師及導演何藩，以黑白照片記錄香港昔日生活的精品，包括攝影集及明信片；藝術家石家豪，其香港人物系列畫像深入民心，在此亦有其精品發售。林天苗以霓虹燈牌為主題的設計，以及著名平面設計師Henry Steiner(石漢瑞)的漢字創作精品，都在商店裡能找到。
與本地廠商聯乘限定文化精品
至於本地品牌，備受全球推崇的自動翻頁時鐘製造商TWEMCO，這次將與M+合作推出聯乘系列，特別之處在於其12:00及24:00翻頁顯示，會自動變成M+標誌，展示本地精密卓越的手工藝。而TWEMCO的經典型號，亦會陸續在這裡推出。深受香港人熟悉的塑膠製品廠紅A，特別為M+設計獨家配色限定收納箱和水桶，亦在《非常香港》中展示。M+自家設計的商品，如模仿酒樓「歡迎光臨」地氈與麻雀，都是從日常生活美學中攝取靈感，展現本土特色文化的創作。
大師精品在此中尋
華人之光建築師貝聿銘，有關其精品以及建築類專書，亦是《非常香港》的重點展示；法國華籍畫家趙無極，亦有畫集及精品，情列在今次展覽中。德國攝影師Michael Wolf，喜以鏡頭捕捉香港，當中彩虹邨為題材的攝影作品，令到更加多外國人，了解香港的特色，以及特別之處，其相片化為限定精品，如文件夾、保溫壺與托盤，都可在今次展覽中找尋得到。
雲集國際藝術巨匠創作
此外，M+與Art Basel合作的聯乘商品，有巴基斯坦裔美國藝術家Shahzia Sikander的全新作品《領海遊移》(3 to 12 Nautical Miles)中，兩幅影像為設計重心，作品截圖展現他以電影式手法來繪製動畫，此片將由3月23日至6月 21日，於M+幕牆播出。其他大師的作品，還有日本空山基(Hajime Sorayama)、田名網敬一(Keiichi Tanaami)、草間彌生(Kusama Yayoi)、法國Jean Jullien、韓國李昢以及中國的黃廣義等大師作品，都有產品在M+商店，歡迎市民參觀選購。
M+博物館商店詳情：
地址：九龍博物館道38號西九文化區M+大樓G層