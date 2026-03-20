M+博物館商店《非常香港》龍鳳雙囍木雕打造展場 重點介紹香港製造精品

香港製造Made in Hong Kong，曾經是質素保證，香港出產的商品在六、七十年代行銷世界，而且贏得全球用家口碑。M+博物館商店，為了慶祝香港「藝術三月」，不但與Art Basel攜手，更在場中間特設《非常香港》(Very Hong Kong)展，展示香港一眾藝術家的商品，此外還有一個模仿「舊士多」的攤位，讓香港人及遊客，從新認識香港創作。

香港情懷的特色布置

香港獨特的文化土壤，孕育過不少優質創意與藝術家。M+商店在《非常香港》展覽裡，把中式酒樓龍鳳雙囍木雕置在場中，突顯舊日情懷，展出已故攝影大師及導演何藩，以黑白照片記錄香港昔日生活的精品，包括攝影集及明信片；藝術家石家豪，其香港人物系列畫像深入民心，在此亦有其精品發售。林天苗以霓虹燈牌為主題的設計，以及著名平面設計師Henry Steiner(石漢瑞)的漢字創作精品，都在商店裡能找到。