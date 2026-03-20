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出版：2026-Mar-20 15:00
更新：2026-Mar-20 15:00

親子好去處｜全港首個LEGO樂高小車神特訓班登場 必玩全新室內飄移車/送$50現金券

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LEGO樂高粉絲注意！3月28日起，LEGO香港推出全港首個「樂高®小車神」特訓班，6至12歲熱愛汽車的小車手可以接受6大訓練。除了體驗駕駛遙控車外，更可挑戰全新樂高汽車主題室内飄移車。完成培訓班後，玩家將會頒發小車神證書和$50 LEGO現金券，各位LEGO小粉絲萬勿錯過。 

全新樂高®汽車主題室内飄移車 01

小車迷必玩飄移車駕駛體驗！

看互動劇場認識汽車運作原理

LEGO香港攜手香港賽車學校及PowerPlay Arena打造「樂高®小車神」特訓班。進入第一站的小小汽車工程師劇場，小車手會在30分鐘內認識汽車的基本運作原理，例如汽車的進化歷程及不同車輪的作用，了解汽車機械及賽車相關知識。當然少不了試玩42219 LEGO Technic Monster Jam Grave Digger 火與冰拉力車和體驗駕駛 LEGO Technic Porsche GT4 ePerformance 遙控車，測試對車子的控制能力及駕駛技術。小朋友完成挑戰更可獲贈紀念品。

樂高®小小汽車工程師劇場 01 樂高®遙控車駕駛體驗 拉力車大挑戰 01

拼砌專屬LEGO車牌/體驗駕駛飄移車

另外，活動提供多種顏色的LEGO顆粒和真實賽車裝備。參加者不妨發揮創意，拼砌出專屬的LEGO車牌，並且換上賽車服拍照留念，記錄難忘時刻。每位參加者最期待的環節必定是全新樂高汽車主題室内飄移車體驗。車道經PowerPlay Arena精心設計，設有多個彎位，小車手可換上頭盔、護肘和頸箍等保護裝備，感受飄移車風馳電掣的滋味。

全新樂高®汽車主題室内飄移車 03 親手拼砌專屬樂高®車牌 真實賽車裝備試穿體驗 02 真實賽車裝備試穿體驗 01

帶走證書+$50現金券！

完成所有訓練的玩家將會獲得榮譽「樂高®小車神」證書和LEGO購物現金券$50，肯定他們的訓練成果。323日至430日期間，凡購買任何LEGO® CitySpeed ChampionsTechnic  Sonic the Hedgehog 系列盒組滿港幣 350 元，即可獲贈迷你 F1 學院賽車（30734）。若購買以上系列滿港幣 550 元，且其中一項產品為 Speed Champions 系列盒組，即送 LEGO 相框。

Certificate 1

「樂高®小車神」證書和LEGO購物現金券$50

「樂高®小車神」特訓班詳情

活動日期：328日至426 (逢星期六、日及復活節公眾假期)

活動時間：上午 10 時至 11 時半；上午 11 45 分至下午 1 15 分；下午 1 時半至 3

活動地點：D2 PLACE 二期 3 306-308 號舖 （荔枝角長順街 15 號）

建議年齡：6 -12

名額有限：每場僅限 30 個家庭（位大人及 1 位小朋友），額滿即止。

活動費用：＄320 （包一名成人以及一名 6-12 歲小朋友入場）（贈送 LEGO 購物現金劵＄50

*小朋友身高必須高於 1.2

報名按此

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