親子好去處｜全港首個LEGO樂高小車神特訓班登場 必玩全新室內飄移車/送$50現金券

LEGO樂高粉絲注意！3月28日起，LEGO香港推出全港首個「樂高®小車神」特訓班，6至12歲熱愛汽車的小車手可以接受6大訓練。除了體驗駕駛遙控車外，更可挑戰全新樂高汽車主題室内飄移車。完成培訓班後，玩家將會頒發小車神證書和$50 LEGO現金券，各位LEGO小粉絲萬勿錯過。

看互動劇場認識汽車運作原理 LEGO香港攜手香港賽車學校及PowerPlay Arena打造「樂高®小車神」特訓班。進入第一站的小小汽車工程師劇場，小車手會在30分鐘內認識汽車的基本運作原理，例如汽車的進化歷程及不同車輪的作用，了解汽車機械及賽車相關知識。當然少不了試玩42219 LEGO Technic Monster Jam Grave Digger 火與冰拉力車和體驗駕駛 LEGO Technic Porsche GT4 ePerformance 遙控車，測試對車子的控制能力及駕駛技術。小朋友完成挑戰更可獲贈紀念品。

拼砌專屬LEGO車牌/體驗駕駛飄移車 另外，活動提供多種顏色的LEGO顆粒和真實賽車裝備。參加者不妨發揮創意，拼砌出專屬的LEGO車牌，並且換上賽車服拍照留念，記錄難忘時刻。每位參加者最期待的環節必定是全新樂高汽車主題室内飄移車體驗。車道經PowerPlay Arena精心設計，設有多個彎位，小車手可換上頭盔、護肘和頸箍等保護裝備，感受飄移車風馳電掣的滋味。

帶走證書+$50現金券！ 完成所有訓練的玩家將會獲得榮譽「樂高®小車神」證書和LEGO購物現金券$50，肯定他們的訓練成果。3月23日至4月30日期間，凡購買任何LEGO® City、Speed Champions、Technic 及 Sonic the Hedgehog™ 系列盒組滿港幣 350 元，即可獲贈迷你 F1 學院賽車（30734）。若購買以上系列滿港幣 550 元，且其中一項產品為 Speed Champions 系列盒組，即送 LEGO 相框。

「樂高 ® 小車神」特訓班詳情 活動日期：3月28日至4月26日 (逢星期六、日及復活節公眾假期) 活動時間：上午 10 時至 11 時半；上午 11 時 45 分至下午 1 時 15 分；下午 1 時半至 3時 活動地點：D2 PLACE 二期 3 樓 306-308 號舖 （荔枝角長順街 15 號） 建議年齡：6 -12 歲 名額有限：每場僅限 30 個家庭（1 位大人及 1 位小朋友），額滿即止。 活動費用：＄320 （包一名成人以及一名 6-12 歲小朋友入場）（贈送 LEGO 購物現金劵＄50） *小朋友身高必須高於 1.2 米 報名按此