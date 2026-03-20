藝術不再局限在博物館！CASETiFY × Tate 將經典名作變日常潮物

CASETiFY首次與世界知名藝術館 Tate 合作，推出全新「Curated by CASETiFY, in collaboration with Tate」系列。這次聯乘由博物館展牆上延伸至數碼世代的掌心之中，將 19 世紀末至 20 世紀初的名畫重新演繹到手機殼、配件之中，透過系列傳遞一個重要訊息：藝術屬於每一個人。令藝術不再局限出現在展廳，而是變成大家每天都會接觸到的生活小物上。

跨時代的嶄新視角 系列由 CASETiFY 與 Tate 團隊共同策劃，從館藏中精選了一些經典名作，將它們變成大家日常都用到的手機殼設計。而選取的作品及藝術家在藝術史上都佔有重要位置，例如: 「光之畫家」威廉．透納（J.M.W. Turner）、印象派代表人物莫內（Claude Monet），到抽象藝術先驅康丁斯基（Wassily Kandinsky）等藝術家。品牌希望汲取 Tate 的策展精神，既致敬經典大師，亦彰顯多元藝術聲音，並將這場跨越時代的對話轉化為與全球數碼原生世代產生共鳴的設計語言。

系列產品亮點 今次聯乘把「藝術走進日常」的理念發揮得淋漓盡致，將博物館級美學帶到我們日常使用的科技配件之中。從致敬莫內與透納光影之美的印象派系列，到呈現康丁斯基大膽幾何語彙的抽象藝術系列，每件產品都像隨身攜帶的迷你展品。更特別的是，品牌首次把經典藝術作品融入 Bounce 防摔行李箱，讓每趟旅程化身為專屬的流動藝廊，為生活增添風格與品味。

系列發售詳情 聯乘系列將於 2026 年 3 月 19 日全球同步推出。大家可於 CASETiFY 官網、CASETiFY Co‑Lab 手機應用程式，以及全線 CASETiFY STUDiO 門市有售。