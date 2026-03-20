保利Yola活性乳酸飲品聯乘願望成真基金 每售一排捐出$1助病童圓夢

企業社會責任近年成為品牌與消費者溝通的重要橋樑，不少企業願意以不同方式回饋社會，以形成良好循環。而保利乳製品公司旗下健康飲品「保利Yola活性乳酸飲品」（Pauls Yola Probiotic Drink）近來正式登陸香港，並宣布與本地慈善機構「願望成真基金」合作，推出為期三個月的捐贈計劃。由2026年3月初起，至6月4日推廣期內，每售出一排保利Yola活性乳酸飲品，保利即捐出港幣$1予願望成真基金，協助居於香港及澳門的重病兒童實現願望，為他們的生命注入希望與快樂。
兼顧家庭需要同時回饋社會
保利Yola活性乳酸飲品蘊含超過10億個活性益生菌，有助維持兒童及成人的腸道健康，產品不添加人造色素及人造香料，適合日常飲用。作為澳洲排名第1的乳製品品牌，保利自1933年成立以來，一直專注於生產優質乳製品，在亞太地區亦佔據市場領導地位。是次引進Yola活性乳酸飲品至香港市場，只為延續品牌一貫對健康與品質的堅持，為本地消費者提供更多元化的健康飲品選擇。
品牌理念強調「健康快樂、人人共享」，是次與願望成真基金的合作，正是將這理念延伸至社會層面。消費者在照顧家庭健康的同時，亦可透過簡單的購買行為，參與支持有需要的病童家庭，將健康與關懷結合，體現品牌對社會的承諾。
商業合作體現社會責任
願望成真基金於1998年在香港註冊為慈善團體(認可註冊編號：91/5366)，是國際願望成真基金的會員之一。該機構為全球最大幫助他人實現願望的機構，共有40名國際會員，自1980年起已幫助了超過50個國家及地區逾650,000名兒童實現願望。
而願望成真基金服務則集中在香港及澳門，旨在為3-17歲並患有重病的兒童創造改寫生命的願望體驗，至今已協助超過2,500位願望童實現夢想
消費者參與 共建關懷社區
是次捐贈計劃設計簡單，消費者無需額外登記或進行複雜程序，只需在推廣期內選購保利Yola活性乳酸飲品產品，便能自動參與支持願望成真基金的工作。鼓勵更多市民加入行善行列，將日常消費轉化為社會貢獻，三方各有所得！推廣期由即日起至6月4日開始，有興趣者可於全港各大超市選購產品，以行動支持病童圓夢。