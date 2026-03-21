日本花季2026｜別再擠京都！直飛小松玩轉金澤+富山 超誇張春櫻/鬱金香花海

每年都會去日本看櫻花，但經歷過去年在京都、東京的街道被人潮淹沒，想拍張清淨的照片難過登天之後，今年強烈建議大家轉移目的地出發去北陸地區！隨著直航小松機場的航班復飛，加上從金澤乘坐北陸新幹線前往富山僅需 20 分鐘(車費約港幣$170)，這條路線已成為今春最熱門的「避世賞花」首選。 文：onki@日本見 圖：日本見、©(公社)とやま観光推進機構、 石川県観光連盟

富山縣 ｜春限定雪山櫻花鬱金香油菜花 觀賞期： 4月初至中旬 富山縣在4月迎來初春，以山頂冠有殘雪的立山連峰(北阿爾卑斯山)作背景的舟川堤岸，同一時間會有約280棵粉紅色染井吉野櫻夾道綻放，前方還有大片嫩黃色的油菜花田及七彩繽紛的鬱金香田鋪展盛開，這種「殘雪、櫻粉、菜花黃、鬱金香紅」的四重感官衝擊，是北陸春季限定的浪漫。

春之四重奏 地址：富山縣下新川郡朝日町舟川新

富山縣｜氷見漁港最新新鮮的迴轉壽司 富山灣是日本首屈一指的漁港，捕獲海鮮種類豐富，當地的氷見番屋街是海鮮迷的朝聖地。這裡由6幢仿漁夫小屋組成，集結了超過30間店舖，遊客可以入手海味、氷見牛及氷見烏冬等特產手信外，推介到市場內的迴轉壽司「廻鮮 氷見前寿し」，壽司上的鮮魚油光豐腴，飽滿地把米飯包覆，性價比超高。 氷見漁港場外市場 ひみ番屋街 地址：富山縣氷見市北大町25-5

春日櫻花名所金澤城公園

觀賞期： 4月初至中旬 回到石川縣的金澤，這座擁有小京都美譽的古城，春日賞花必定要到金澤城公園。這曾是加賀前田家的居城，其建築工藝如「菱櫓」、「五十間長屋」等皆是以傳統工法修復。當護城河兩岸的櫻花盛開，古建築與粉色花海相輝映，這個櫻花名所顯得份外動人。 金澤城公園 地址：石川縣金澤市丸之内1-1

石川縣｜金沢城外金箔雪糕 遊覽完金澤城公園可到「見城亭」醫肚，建築物始建於1913年，近年由建築大師隈研吾重新操刀翻新。 茶屋地面咖啡店供應和菓子、甜品及芭菲等，遊客可以親手將整片奢華金箔鋪在雪糕上。二樓餐廳佔盡地利，可邊眺望金澤城美景，邊享用能登牛料理及皇室風格便當，在金沢城的迷人景致中盡享美食時光。

兼六園茶屋見城亭 地址：石川縣金澤市兼六町1-19