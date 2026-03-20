逸蘭酒店Salon Lanson全新午晚餐菜單 舌尖上的春日海鮮盛宴

以精緻料理聞名的Salon Lanson，近日推出全新午餐與晚餐菜單，新菜單的亮點在於食材的選擇與搭配，主廚精心挑選了紅蝦、鯛魚、北海道帶子以及帝王三文魚等高質海鮮，並結合中西烹飪手法，以創意詮釋春季食材的精髓。每道料理不僅在味道上達到完美平衡，更在視覺上呈現藝術般的美感，充分展現了對細節的極致追求。無論是午間的小聚時光，還是晚間的饗宴時刻，從前菜到主菜再到甜點，讓舌尖感受料理散發的春天氣息。

午餐：輕盈美味 午餐菜單以清新且不失飽足感的佳餚為主打，適合商務會議或悠閒聚會。開胃菜「香烤紅蝦沙律」以阿根廷紅蝦為主角，搭配日式烤白芝麻汁與陳醋調和的捲心菜，口感層次豐富且清新怡人。主菜「法式香煎鯛魚」，主廚以香草油醃製鯛魚，煎至外皮酥脆、內裡鮮嫩，再以檸檬白酒牛油汁烹調春季蔬菜，並以番茄莎莎醬點綴，讓每一口都充滿驚喜。甜點部分，「百香果白朱古力芝士蛋糕」融合了白朱古力的細膩口感與百香果啫喱的酸甜，再搭配檸檬雪葩與自製蜂蜜脆片，清新解膩。

晚餐：高雅奢華 晚餐菜單「香煎北海道帶子」選用刺身級帶子，搭配以昆布高湯為基底的溫熱湯品，並加入蜜糖豆和蒸大蔥，味道層層堆叠。而「香烤紐西蘭亞卡羅亞帝王三文魚柳」則選用紐西蘭野生帝王三文魚，煎香後鋪上一層果仁碎，再搭配羽衣甘藍、紅菜頭粒及芥末籽刁草忌廉，魚肉口感層次多變。甜點亦同樣令人難以抗拒。「雲呢拿奶凍」以石榴啫喱包裹奶凍，再搭配莓果與薄荷葉，清爽而不膩口。而經典的「法式田園風青蘋果批」則以肉桂蘋果片放於酥皮上，經烘烤後佐以焦糖醬與雲呢拿雪糕，冷熱交織讓人回味無窮。

Salon Lanson 銅鑼灣禮頓道133號香港逸蘭銅鑼灣酒店 3477 6806 https://lansonplace.com/causewaybay/tc/dining/