中國東北旅遊｜延吉打卡「小首爾」霓虹牆 150米韓文燈牌夜景超震撼 早市歎蔘湯＋蒸餃

中國東北向來以哈爾濱的冰雪、瀋陽的古韻和大連的海風著稱，但若你願意偏離主流路線，還會發現另一個風貌截然不同的城市——延吉。走進這座邊陲小城，迎面而來的不只是冷冽空氣，還有滿街的韓文——餐館招牌、超市廣告，甚至連巴士的報站聲都以韓語雙聲播報，有一瞬間還以為自己身在首爾！

延吉的故事，其實早在百餘年前就開始書寫。光緒年間，清廷開始對東北這片龍興之地解禁，陸續招民實邊；到了十九世紀六十年代，朝鮮北部連年天災，許多朝鮮族人為了逃避饑荒，翻越圖們江落腳於這片相對安定的土地。經過幾代人的繁衍，今日形成了中國最大的朝鮮族聚居地——延邊朝鮮族自治州。延吉則是其政治與文化中心。當然，歷史不是三言兩語就能說清的。如果你對這段較少接觸的歷史感興趣，不妨到延邊博物館參觀，了解這個超越災劫與流離、展現民族共融的故事。

霓虹與早市

當然，對遊人而言，要最直接感受這種異國風情，不少人會想到早幾年在社交媒體上爆紅的「延邊大學網紅牆」。它又叫網紅霓虹牆，其實是一排長約150米的商業建築外牆，牆上掛滿密密麻麻的餐廳、咖啡室和美容店的中韓雙語招牌，一到晚上更是格外吸睛，在兩旁的小食店點一份炒年糕或芝士魚卷，真心覺得可以省下一趟韓國Trip的花費，難怪也有網民暱稱延吉為「小首爾」。而要感受更地道的韓風，老饕還會早點起床，到有名的水上早市大快朵頤。不僅有熱氣裊裊的蔘湯、魚湯、包子和蒸餃，泡菜、醬蟹也是人氣美食。最便宜的反而是人蔘，幾元到幾百元都有交易，懂行的人不妨來撿漏。