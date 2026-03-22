熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Mar-22 12:00
更新：2026-Mar-22 12:00

中國東北旅遊｜延吉打卡「小首爾」霓虹牆 150米韓文燈牌夜景超震撼 早市歎蔘湯＋蒸餃

分享：
中國東北旅遊｜延吉打卡「小首爾」霓虹牆 150米韓文燈牌夜景超震撼 早市歎蔘湯＋蒸餃

中國東北旅遊｜延吉打卡「小首爾」霓虹牆 150米韓文燈牌夜景超震撼 早市歎蔘湯＋蒸餃

adblk4

中國東北向來以哈爾濱的冰雪、瀋陽的古韻和大連的海風著稱，但若你願意偏離主流路線，還會發現另一個風貌截然不同的城市——延吉。走進這座邊陲小城，迎面而來的不只是冷冽空氣，還有滿街的韓文——餐館招牌、超市廣告，甚至連巴士的報站聲都以韓語雙聲播報，有一瞬間還以為自己身在首爾！

文: Joanne & Chapman

網址: https://www.travelogbook.com

延邊大學對面的商廈外牆掛滿閃爍的韓文招牌，彷彿一夜之間走進首爾街頭。 延邊大學對面的商廈外牆掛滿閃爍的韓文招牌，彷彿一夜之間走進首爾街頭。

東北的異色

延吉的故事，其實早在百餘年前就開始書寫。光緒年間，清廷開始對東北這片龍興之地解禁，陸續招民實邊；到了十九世紀六十年代，朝鮮北部連年天災，許多朝鮮族人為了逃避饑荒，翻越圖們江落腳於這片相對安定的土地。經過幾代人的繁衍，今日形成了中國最大的朝鮮族聚居地——延邊朝鮮族自治州。延吉則是其政治與文化中心。當然，歷史不是三言兩語就能說清的。如果你對這段較少接觸的歷史感興趣，不妨到延邊博物館參觀，了解這個超越災劫與流離、展現民族共融的故事。

adblk5
牆前夜市燈火通明，魚卷、冷麵香氣繚繞，韓風美食吃得在盡情。 網紅霓虹牆所在的公園路，兩旁都人頭湧湧。 延邊博物館內刻畫朝鮮族民翻越圖們江的艱辛畫面，訴說百年前的遷徙故事。 到延吉不在網紅霓虹牆打個卡等於沒來過。

霓虹與早市

當然，對遊人而言，要最直接感受這種異國風情，不少人會想到早幾年在社交媒體上爆紅的「延邊大學網紅牆」。它又叫網紅霓虹牆，其實是一排長約150米的商業建築外牆，牆上掛滿密密麻麻的餐廳、咖啡室和美容店的中韓雙語招牌，一到晚上更是格外吸睛，在兩旁的小食店點一份炒年糕或芝士魚卷，真心覺得可以省下一趟韓國Trip的花費，難怪也有網民暱稱延吉為「小首爾」。而要感受更地道的韓風，老饕還會早點起床，到有名的水上早市大快朵頤。不僅有熱氣裊裊的蔘湯、魚湯、包子和蒸餃，泡菜、醬蟹也是人氣美食。最便宜的反而是人蔘，幾元到幾百元都有交易，懂行的人不妨來撿漏。

adblk6
3毛錢一克長白山蔘鬚是甚麼概念？ 早市也不乏鹿角、羊肚菌等山珍乾貨，懂的來！ 在水上早市賣人蔘就像賣菜一樣。 訪之時仍是冬天，還是熱騰騰的早點較適合。 要買一點醬蟹做早餐嗎？

ADVERTISEMENT

【👇立即追蹤👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務