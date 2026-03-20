牛角半價｜牛角全新「抵燒 YAKINIKU PASS」即享燒肉半價＋朋友75折優惠

人氣燒肉品牌推出全新「抵燒 YAKINIKU PASS」燒肉放題優惠，今次優惠專為金、銀會員設計，購買後配合「全港首創燒肉割引計數機」，即可金會員持卡人享半價燒肉放題，同行朋友則有高達75折優惠！有興趣的話即睇下文介紹！

配合今次「抵燒 YAKINIKU PASS」燒肉放題優惠，牛角推出「燒肉割引計數機」，顧客只需掃描宣傳品上的 QR Code 進入專屬頁面，並輸入人數與會員等級，計數機即能算出購買 PASS 後可節省的金額，任何放題等級都適用！重點是能確保每位顧客都能按自己需求計算到最「抵燒」方案後才決定購買，透明度極高！

「抵燒 YAKINIKU PASS」購買方式

KABU PASS 金及銀會員打開 KABU PASS APP 獎賞平台，即可搶購「抵燒 YAKINIKU PASS」，包括兩款不同價格及優惠：金會員持卡人享半價燒肉放題，同行朋友同時享 75 折* 銀會員持卡人享半價燒肉放題，同行朋友同時享 88 折。



開售日期: 2026 年 3 月 19 日至 2026 年 4 月 17 日 (30 天)

肉の PASS ：售價: $290 ｜適用於 Lv1-3 燒肉放題

至極の PASS ：售價: $490 ｜適用於 Lv1-5 燒肉放題



*30 天有效期內可無限使用; 每次惠顧同單最多可携同 13 位朋友(共 14 人)享用「抵燒 YAKINIKU PASS」優惠; 優惠適用於 KABU PASS 金及銀會員