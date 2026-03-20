深圳美食｜魔法書鐵板燒 儀式感滿滿！人均200+施展魔法歎和牛+小青龍

近期深圳最紅的打卡餐廳，莫過於這間位於南山區的「常虹 · 鐵板料理」！餐廳憑藉充滿儀式感的「魔法料理」在小紅書爆紅，而且餐廳空間設計亦十分高級，連餐具器皿都極具質感。最令人驚喜的是，人均¥200起就可歎盡小青龍、鵝肝與和牛，即睇詳情！

憑藉「魔法書和牛」成為最近大熱深圳餐廳的常虹 · 鐵板料理，一走入餐廳已充滿氛圍感，暗色調設計加入紅金色元素，充滿優雅神秘感，令人沉浸其用餐氛圍中。而且店內的餐具與器皿質感十分，節日或慶祝周年就再合適不過。

店內提供多款套餐選擇，最平低至¥198即可歎午市套餐，如果想歎招牌菜，可選擇¥488雙人套餐，以廚師發辦形式提供10道料理，當中有齊小青龍、M5西冷魔法書以及鵝肝手卷，絕對是非常抵食！

色香味俱全魔法盛宴 最特別的當然就是超打卡的「和牛魔法書」，充滿視覺衝擊效果！上菜時亦非常有儀式感，店員翻開精緻書本並點火，濃郁肉香撲鼻而來，精緻的擺盤隨即呈現於眼前。師傅對熟度的掌控亦恰到好處，肉質軟腍多汁。除了和牛，套餐內的小青龍與鵝肝同樣是誠意之作，整隻彈牙的小青龍香氣十足，性價比相當高。配菜方面，鵝肝蒸蛋做得極其出色，蛋質滑溜且味道濃郁，而收尾的海膽海鮮炒飯亦誠意十足，飯粒分明，每口都充滿鮮味。

不過要注意，這個超值套餐僅限於午市及晚上8時半後供應，想體驗這場充滿儀式感的魔法鐵板燒，就記得提前預約！

常虹 · 鐵板料理 地址：深圳市南山區后海濱路3288號后海匯24街區3樓 營業時間：11:30 - 14:30；17:30 - 22:30