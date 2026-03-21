五月天阿信潮牌STAYREAL登陸星光大道 9米巨型胡蘿蔔/機艙主題打卡位/毛絨公仔同步發售

由五月天主唱阿信與藝術家不二良創立的品牌STAYREAL正式進駐香港！全新藝術企劃《MOJO EXPO 星光蔔覽》將於尖沙咀星光大道舉行，品牌旗下人氣 IP「魔魔胡胡胡蘿蔔(下稱：蔔蔔) 」，將化身9米高的巨型胡蘿蔔藝術裝置，成為香港全新地標，即睇詳情！
全新地標9米胡蘿登場 特設手印臺留下驚喜
即日至3月31日期間，以《MOJO EXPO 星光蔔覽》為主題，強勢進駐尖沙咀星光大道。核心角色「蔔蔔」的形象源自STAYREAL主理人五月天阿信的社交媒體頭像，憑藉獨特的治癒設計和用戶共創行動在社交媒體上掀起熱潮。今次「蔔蔔」將化身高達9米的巨型胡蘿蔔藝術裝置，戴上墨鏡，化身最閃耀的大明星，圓潤飽滿的橙色身影散發療癒光芒！
展場更特別增設「巨星蔔蔔手印臺」，靈感取自荷里活星光大道，粉絲將可欣賞蔔蔔的可愛印記！場內同步設有MOJO FAMILY 商品展示區，以可愛美式餐車打造主題結帳區，展期內更發售MOJO FAMILY 毛絨公仔，將這份柔軟快樂的回憶帶回家！
啟德零售館「STAYREAL PARK 遇見公園」接力登場
緊接於3月 21日至 4月5日，STAYREAL亦將正式進駐啟德零售館及啟德體育園北斗園，舉行「STAYREAL PARK 遇見公園」香港站展覽。是次展區橫跨戶外與室內兩大空間，以「香約啟航」為主題，特別打造MOJO AIRLINE機艙主題場景，純真兔兔將化身機長，以啟德機場舊址的飛行元素，帶來多個必影打卡位，包括「春日來信電話亭」、「香港城市牆」、「四時四景主題區」、4米高「熱血棒球區」、「MOJO花店」及「賽車兔兔區」等，並同步推出展場限定消費禮遇，包括「香約啟航香港限定徽章」及潮流大編織袋等精美禮品。
《MOJO EXPO 星光蔔覽》
活動日期：2026年3月20日至3月31日
活動地點：星光大道 K11 Salisbury Garden: Central Lawn, Avenue of Star
藝術裝置展示時間：每日09:00 – 21:00
限定店營業時間：11:00 - 20:00
STAYREAL PARK@啟德零售館2
活動日期：2026年3月21日至4月5日
戶外展區：啟德體育園 北斗園
室內展區：啟德零售館2 4樓 405-414號鋪
活動時間：每日11:00 – 20:00