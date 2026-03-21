五月天阿信潮牌STAYREAL登陸星光大道 9米巨型胡蘿蔔/機艙主題打卡位/毛絨公仔同步發售

由五月天主唱阿信與藝術家不二良創立的品牌STAYREAL正式進駐香港！全新藝術企劃《MOJO EXPO 星光蔔覽》將於尖沙咀星光大道舉行，品牌旗下人氣 IP「魔魔胡胡胡蘿蔔(下稱：蔔蔔) 」，將化身9米高的巨型胡蘿蔔藝術裝置，成為香港全新地標，即睇詳情！

全新地標9米胡蘿登場 特設手印臺留下驚喜

即日至3月31日期間，以《MOJO EXPO 星光蔔覽》為主題，強勢進駐尖沙咀星光大道。核心角色「蔔蔔」的形象源自STAYREAL主理人五月天阿信的社交媒體頭像，憑藉獨特的治癒設計和用戶共創行動在社交媒體上掀起熱潮。今次「蔔蔔」將化身高達9米的巨型胡蘿蔔藝術裝置，戴上墨鏡，化身最閃耀的大明星，圓潤飽滿的橙色身影散發療癒光芒！

展場更特別增設「巨星蔔蔔手印臺」，靈感取自荷里活星光大道，粉絲將可欣賞蔔蔔的可愛印記！場內同步設有MOJO FAMILY 商品展示區，以可愛美式餐車打造主題結帳區，展期內更發售MOJO FAMILY 毛絨公仔，將這份柔軟快樂的回憶帶回家！