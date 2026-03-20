黃傑龍旗下株式會社力撐DSE考生 13間免費溫習空間任坐任飲/免費雙人來回機票/$10,000狀元卡

黃傑龍旗下株式會社有限公司（KABU）今年再次啟動2026「KABU 應援團」大型企劃，由2026年3月23日起至2026年8月底，分階段為應屆DSE考生打氣應援。總共開放三大品牌指定13間分店，供應屆考生免費入座溫習及自助區飲品無限暢飲；繼續大推$10,000狀元卡。更與香港航空聯乘推出免費雙人來回機票、畢業旅行專屬機票優惠，即睇詳情！

由 3 月 23 日至 5 月 5 日（逢周一至五14:30 - 17:30，公眾假期除外），應屆考生只需出示有效證明文件，即可於「牛角Buffet」、「牛涮鍋」及「好呷台灣火鍋」指定分店，享有免費入座溫習及自助區飲品無限暢飲。

2026「KABU 應援團」人情味企劃，再次將旗下熱門放題店打造成考生的溫習好地方，由 3 月 23 日至 5 月 5 日（逢周一至五14:30 - 17:30，公眾假期除外），應屆考生只需出示有效證明文件，即可於「牛角Buffet」、「牛涮鍋」及「好呷台灣火鍋」指定分店，享有免費入座溫習及自助區飲品無限暢飲。「牛角Buffet」及「牛涮鍋分別提供汽水、果汁、冷泡茶、咖啡、奶茶、紅茶、檸檬茶可順飲。

相信大家仍記得去年黃傑龍與多位 DSE 狀元慶功聚餐，今年將延續，再度送出價值高達 $10,000 的「5✭✭狀元卡」以及舉辦「狀元宴」。凡於本屆DSE中取得6科或以上5**優異成績的考生，將獲邀出席年度晚宴，並獲贈「5✭✭狀元卡」，支持年輕人追求夢想。

香港航空贊助免費雙人來回機票

今次更與香港航空聯乘，合作推出「畢業旅行專屬優惠-機票折扣碼」及「我的最佳後勤」活動，讓全港DSE考生透過「2026 KABU 應援團」獲得購買香港航空機票的折扣優惠或有機會贏取由香港航空贊助的「免費雙人來回機票」，享受開心難忘的畢業旅行。

店方表示有關「2026 KABU 應援團」各項活動詳情及參加方法，將逐步公布。大家密切留意株式会社各品牌官方社交平台或下載KABU PASS APP