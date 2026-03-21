高鐵旅遊｜西九高鐵出發！4小時直達泉州 古蹟＋美食＋景點精華遊

泉州位處福建東南沿海，是古代海上絲綢之路的重要起點之一，歷史悠久、文化底蘊深厚，民營經濟尤為發達。而當地作為閩南文化重鎮，除了有不少古蹟景點，更能品嚐鮮味海產和地道傳統美食，去短線遊一流！由香港西九龍站出發到泉州，坐高鐵約4小時車程，過程舒適方便，今次一於跟我們去泉州細味濃厚閩南風情，感受獨特的文化魅力啦！

文：heidi

相：周令知

鳴謝：香港中國旅行社，香港中國旅遊協會

晉江二體溫德姆花園酒店 去旅行當然要住好啲！泉州晉江二體溫德姆花園酒店於2021年開業，為溫德姆旗下國際連鎖品牌，酒店依湖而建，風格融入閩南元素，簡約之餘充滿特色。酒店設有多款房型，包括大床房、雙床房及家庭客房，以原木色系為房間設計，簡約舒適。房內配備現代化設施及寬敞工作空間，適合商務及親子旅客。另外設施相當豐富，包括游泳池、網球場、健身室等，酒店餐廳更配備自助早餐，出發觀光前一於先歎返個豐富早餐！

打卡2大古蹟 龍山寺＋安平橋 如果對古蹟寺廟有興趣，絕對不能錯過安海鎮的兩大必看景點－龍山寺以及安平橋。龍山寺有近千年歷史，最早可以追溯到隋代，現有建築為清末重建，寺內供奉一座四米高千手千眼觀音像，高達四米許，以一根古樟木雕成，一千多隻手每隻持不同法器，寺內香火不斷，是周末祈福勝地。而安平橋則是中國現存最長石梁橋，長約2255米。石板由西邊水頭街海潮庵起，橫跨五里海，氣勢恢宏，同樣是打卡必去的景點。



五店市傳統街區 泉州晉江市貌繁華，市內地標「五店市」正好見證當地經濟發展。相傳在唐開元間，蔡氏七世孫五人於原址開設了五間飲食店，聲名日漸遠播，故被稱為「五店市」。這裡因此聚集起商店與居民，發展成近130幢紅磚厝群，包括宗祠、民居、商鋪及中西合璧洋樓，即使來到現在仍是人氣景點，就連星巴克咖啡都在此特設分店，咖啡店融入紅磚厝中，古色古香。

泉州蟳浦村 傳統簪花體驗 泉州蟳浦村是一條有近千年歷史的漁村，以蚵殼厝聞名。一場來到泉州蟳埔村，絕對不能錯過傳統簪花體驗，當地的簪花文化在2008年入選國家級非文化遺產，當地婦女日常都會簪花打扮，先將頭髮盤成圓髻，以紅繩固定後再以鮮花插成花圈，在重要的節日及日子更會盛裝打扮，甚至佩戴上金飾，繁花似錦，相當喜慶。