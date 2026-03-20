深圳好去處︱深圳抵食海鮮自助餐推介 任食大閘蟹/龍蝦/鮑魚 人均低至¥289起

北上覓食是不少港人的熱門節目，尤其是海鮮放題選擇多、價錢相對抵食，吸引不少人專程過關大吃一餐。今次為大家整理了5間深圳人氣海鮮自助餐廳，主打即撈即蒸活海鮮、龍蝦任食、蒸氣火鍋及榴槤放題等特色，人均低至¥289起，各位海鮮愛好者周末又可以北上覓食。

深圳抵食海鮮自助餐 ｜舟市水產活海鮮・榴槤自助 這間海鮮自助餐人氣極高，餐廳未開門已經常見排隊人龍。主打即撈即煮活海鮮，食材新鮮，提供多款冰鮮及活海鮮任食，包括阿根廷紅蝦、元貝、扇貝、海參等，部分生鮮區海鮮如大連鮑魚、基圍蝦及藍龍蝦更可自行挑選及即場烹調，選擇豐富，價錢每人￥399。 地址：羅湖區田心社區寶安北路3008號寶能中心環球匯商場5樓 交通：地鐵筍崗站E出口步行約411米

深圳抵食海鮮自助餐 ｜曼格蒸汽活海鮮・榴槤自助 餐廳以蒸汽海鮮放題聞名，人均約¥289即可任食過百款海鮮，包括大閘蟹、鮑魚、生蠔、白貝及各類海蝦。店內大閘蟹長期在美食平台評價排名前列，主打即撈即煮，肉質肥美爆膏。 地址：寶安區海城路58號寶安大仟里商場3樓 交通：地鐵坪洲站A出口步行約350米

深圳抵食海鮮自助餐 ｜頂界・全球蒸汽海鮮自助 頂界・全球蒸汽海鮮自助位於港人熟悉的福田皇庭廣場，提供2小時放題，人均約¥298起。店內設大型海鮮池，可任食澳洲藍龍蝦、九節蝦、羅氏蝦、鮑魚、扇貝及花螺等，全部即撈即蒸。每桌配有蒸爐及火鍋，除海鮮外亦可任食M9和牛、鮮切牛肉及多款蔬菜菇菌。熟食區同樣豐富，提供鐵板燒、北京片皮鴨、佛跳牆、刺身及巴西烤肉等，甜品區有雪糕、蛋糕及水果，更設烤榴槤及酒水自助，選擇非常多。

地址：深圳市福田區福田街道福華三路118號皇庭廣場B1層-6號(盒馬鮮生同層) 交通：地鐵會展中心站D出口步行112米



深圳抵食海鮮自助餐｜漁舶滙蒸汽活海鮮・榴蓮自助 位於福田商場內的海鮮自助餐，主打蒸海鮮及榴槤放題，全日任食價錢為￥298/位。餐廳提供多款活海鮮，包括澳洲藍龍蝦、羅氏蝦、花螺等，亦有肥牛火鍋、烤羊排、烤生蠔等熟食。甜品及水果區供應榴槤、山竹、百香果及荔枝等，適合喜歡水果及榴槤的食客。 地址：深圳福田區領展中心城B1 交通：地鐵會展中心B出口

深圳抵食海鮮自助餐｜大葉日本料理・龍蝦任食放題 被不少食客稱為深圳日式放題高質之選，人均約¥500以上，但可任食澳洲龍蝦、紐西蘭小龍蝦、海膽、生蠔及河豚刺身等高級食材。熟食方面亦有龍蝦頭茶壺湯及清蒸松葉蟹等招牌菜，適合想食高質海鮮放題的人。 地址：深圳福田區福華路350號崗廈皇庭中心 交通：地鐵會展中心站A1出口步行約190米