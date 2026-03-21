網上熱話｜內地旅客大讚港人超nice 列2大事例佐證獲網民認同：香港人外冷內熱！

中港矛盾時時有，不時都會看到兩地人民因為生活習慣與文化不同而爭執，有時更會引起網民熱烈討論及爭議，睇得多都難免會被影響觀感。不過，以為港人十分不友善的內地旅客在親身訪港後，就因為2件事而對港人完全改觀，更大讚香港人其實超nice，未知身為香港人的你又是否認同呢？

內地旅客大讚港人超nice 網上不時都會有關於中港矛盾的帖文，兩地網民因為習慣與文化不同而破口大罵，爭執連連，有時難免令部分人對兩地有既定的刻板印象。不過，近日有內地網民在小紅書發文，直言本來亦以為香港人不友好，但親身訪港後卻發現「明明大家超好的」。

列2大事例佐證 發文者列出2件在港旅遊期間發生的事為佐證，「我坐澳門去香港的船的時候，暈船特別嚴重，就坐到最後一排了，然後就真的暈船暈吐了」，幸得旁邊阿叔的熱心相助，「看到我之後就把他的紙巾拿出來，往上面還撒了他的風油精，給我講這樣會緩解一點，還熱情的給我風油精叫我往太陽穴上面塗一點會好」。第二件事則是在她拍攝香港的路邊標記時，「路邊站了一個姊姊。她好熱情過來問我是不是不認識路想幫我指路」。

內地網民一面倒認同

發文者直言自己「心裡也會一直記得這件溫暖的事」、「有時候語言不是隔閡，赤忱的心會把大家連在一起」，更笑稱「第一次去香港，人都超好，唯一冷漠的只有物價」。網民留言亦一面倒認同她的觀點，「今年去兩次香港了，感受都非常好」、「除了貴，其他體驗排世界前十沒問題，從路人到服務人員都超好」、「我也喜歡香港，去之前看了很多黑香港的評論，來到後很不解。香港人都文明有禮，我全程普通話沒有任何歧視，仍然是笑瞇瞇地給你想要的幫助，更形容「香港人外冷內熱」。