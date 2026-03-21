米芝蓮2026｜Sushi Takeshi新入選一星 依據海鮮油脂比例調配不同醋飯

《香港澳門米芝蓮指南2026》日前公布完整上榜名單，焦點除了落在新入選米芝蓮二星的L'Atelier de Joël Robuchon及新晉升二星的Cristal Room by Anne-Sophie Pic之外，也聚焦在新入選米芝蓮一星的唐人館，以及Sushi Takeshi鮨たけし。相對後者甚少在傳媒曝光宣傳，作風較為低調，《am730》記者火速與店方進行電話訪問，揭開其摘星之謎！ 文：Vera Gee

米芝蓮2026｜東京星級名店雕琢手藝 Sushi Takeshi 鮨たけし位於The Mira酒店，但不屬酒店旗下，而是獨立營運商管理經營。壽司店門面設計充滿庭園禪味，室內的廚師發辦吧枱呈六角形設計，更方便主廚與客人互動交流。主廚Chef Kin手藝精湛，曾任職多間知名壽司店磨練工匠技巧，包括Sushi Wadatsumi及東京米芝連星級餐廳Ginza-Iwa。這裡的廚師發辦，挑選日本新鮮空運直送的時令上乘海鮮，如鮮甜無比的花竹蝦、高質肥美的青森大間吞拿，並會依據海鮮的油脂比例調配不同醋飯，達致風味和諧。

米芝蓮2026｜飯、醋、魚達最佳平衡度 Chef Kin在訪問中透露：「壽司飯使用2種不同產地的米。首先我選擇新潟米， 主要米味比較香，但較為軟身，所以再混合山形米令壽司飯增加顆粒感，取其平衡。壽司選用兩種醋飯：白醋及赤醋（分別由3-4種混合） 而製成壽司飯。白醋相對比較優雅，配搭白身魚及貝殼類為主。赤醋的酸度及醋香味會多一些，適合配搭油脂較豐盛的魚或者味道濃郁的海鮮，希望令到每件壽司都達到最佳的平衡度。甚至會因應不同季節的魚獲，而調教酸度及鹹味。」

米芝蓮2026｜午晚廚師發辦互動體驗 他們很著重師傅與客人透過板前有互動體驗，午餐和晚餐均提供Omakase廚師發辦，午餐$1080；晚餐$2480，均設加一服務費。全店只有18個座位，需要提前預約。

「摘星是好多廚師一直追求的目標」 對於奪得米芝蓮一星殊榮，Chef Kin表示：「米芝蓮指南是一個權威性的指標，亦都是好多廚師一直追求的目標夢想。得到星級評分當然非常開心，要多謝工作團隊一直的努力，令客人得到好食物及體驗，更要感謝客人們的支持！」

Sushi Takeshi 鮨たけし

地址：尖沙咀彌敦道118-130號The Mira Hong Kong地下大堂 電話：9391 9392 營業時間：12:30-15:00，19:00-22:00（逢星期三休息） 網上訂座