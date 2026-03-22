馬灣1868臨海度假屋全新登場 多個限量主題套房 全海景視野/寵物友善/藝術工作坊(有片)

馬灣1868臨海度假屋全新登場 多個限量主題套房 全海景視野/寵物友善/藝術工作坊

位於馬灣的海島藝術社區「馬灣1868」開放一周年，已累計吸引逾100萬人次到訪。營運方近日宣佈推出全新住宿項目「馬灣1868臨海度假屋」，由昔日漁村村屋活化而成，主打寵物友善及海景露台，提供14個不同面積的度假單位，園區由日間文創體驗，進一步延伸至結合住宿的海岸生活模式，為大家帶來「微度假」新選擇。

臨海度假屋 主打海景慢活體驗 「馬灣1868臨海度假屋」由馬灣漁村小屋活化而成，座落於彩色小屋群之中，面向汲水門海景。把自然景觀融入室內空間，所有客房均設有私人露台，住客可隨時欣賞日落及海景，在遠離市區喧囂的環境中享受慢活節奏。項目以留港「微度假」為概念，毋須長途飛行，只需短時間車程即可體驗海島度假氛圍。 寵物友善住宿 度假屋同時主打寵物友善，配合整個「馬灣1868」園區的人寵共融環境，住客可攜同寵物入住，並毋須支付額外附加費。園區設有海邊步道及自然空間，適合散步及休閒，讓主人與毛孩可以在海岸環境中共度假期，打造本地少見的Petcation住宿體驗。

提供多個限量主題房型 房間設計延續園區彩色小屋的藝術風格，並加入不同主題元素，令每個單位各具特色。部分客房以柔和粉色為主調，營造溫暖浪漫氣氛，適合情侶入住；亦有以綠色為主色的自然風格房間，配合開放式客飯廳及露台設計，感覺清新舒適；現代風格客房則採用木色與金屬元素，線條簡約，帶有輕工業設計感；另有加入花紋地磚及懷舊裝飾的復古風房型，呈現舊香港氣氛，同時配合海景露台，兼具打卡及休閒感。

住客專享園區消費優惠 由四月中起，入住度假屋的住客可享多項園區優惠，包括藝術工作坊低至八折、藝術零售店鋪滿額減最多50港元、挪亞方舟主題公園門票85折，以及園區內「臨海廣場」和「貝殼廣場」食肆的飲品贈送或低至85折優惠。住客亦可以折扣價到挪亞方舟度假酒店旗下的「豐盛閣」及「挪亞廚莊」用餐，進入餐廳無需另購主題公園門票。 馬灣1868臨海度假屋住宿資訊 「馬灣1868臨海度假屋」已開放預訂，房型由開放式至三房複式不等，所有單位均設海景露台及基本家電設備，並支援短租及長租安排，適合週末度假、紀念日住宿或短期居住。預訂可透過Trip.com或向園區租務部查詢。



香港馬灣公園 - 馬灣 1868 地址： 香港新界馬灣珀欣路 33 號