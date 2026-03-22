HKDI學生九巴廣告設計賽 港電車攝影賽得獎展 捕捉城市流動美

香港知專設計學院(HKDI)與廣告公司CODY Out of Home (CODY OOH)，聯合舉辦的「移動學院——突破視野篇：創新九巴廣告設計比賽」及「移動學院—— 突破視野篇：香港電車攝影比賽」，早前舉行頒獎禮，而得獎作品將於本周的《Beyond Vision》展出，新生代年輕人的創意，將為香港街道注入全新活力，打破傳統戶外廣告的界限。
CODY OOH一直推動戶外廣告技術革新與形式轉型，更希望讓大眾及來港旅客，在標誌性的公共交通工具，如電車車身廣告和九龍巴士車身廣告裡，欣賞到屬於香港又接軌國際的創意廣告，因此舉行今比賽，創立一個讓青年人發揮藝術創意的舞台。
在「創新九巴廣告設計比賽」中，參賽者需構思九巴(KMB)車身廣告設計，結合創新材料、3D打印技術及互動元素，回應政府《2025年施政報告》中促進文化、體育及旅遊融合發展的願景，展示體育與文化如何賦予城市生命力。CODY OOH市場營銷總監張凱迪(Hilda)表示：「我們深信戶外廣告不僅限於平面的視覺傳達，更是一個能與大眾產生情感連結的多元感官媒介。Beyond Vision』(突破視野)的想像力，利用創新物料與敘事方式，重新定義公共交通空間的商業與藝術價值，同時為行業培育具備前瞻性思維的創意人才。」
突破視覺與感官的巴士車身
「創新九巴廣告設計比賽」的作品，展現學生對空間與物料的卓越駕馭能力，將巴士轉化為具備感官衝擊的流動載體。冠軍作品「活力香港：運動舞台」(創作者：黃藝希)更突破框架，在車身及車頂嵌入立體球類、實體球衣與LED燈環，以強烈視覺語言，鼓勵大眾擁抱健康運動生活；亞軍作品「移動攀石牆」(創作者：郭泳蒽)大膽利用輕質樹脂與玻璃纖維，強化板營造真實岩壁觸感，將極限運動引入都市日常；至於季軍作品「舞獅文化藝術」(創作者：李君汝)，則以立體獅頭與雲紋裝置，讓傳統工藝在現代街道上靈動起舞，展示團隊精神與文化活力。一眾得獎學生的設計打破了廣告的平面限制，重新賦予公共交通工具全新的互動價值與文化內涵。
攝影比賽：捕捉城市流動美
同步舉行的「移動學院——突破視野篇：香港電車攝影比賽」，要求參賽者在不使用3D或AI工具的前提下，以純粹攝影技術捕捉香港電車及其廣告空間的獨特魅力。得獎作品透過創新的構圖與光影處理，重新詮釋電車作為香港文化符號的地位。冠軍作品(創作者：陳崇亮)透過長曝光技術，畫面中疾馳而過的光影線條與靜謐的電車形成鮮明對比；亞軍作品(創作者：劉浩天)以黑白成像，於港島區特別位置攝影，巧妙地以獅子山作背景，同時呼應航空公司80周年紀念電車，相映成趣。而季軍作品(創作者:張柏廉)採取極具張力的低角度仰視視角，將經典的128號古雅電車，置於中環摩天大樓的環抱之中，與背景中幾何線條分明的中銀大廈交相輝映，展現了香港「新舊共融」的獨特都市魅力，更精準地呼應了「Beyond Vision」的主題，引領觀眾穿透日常街景，看見這座城市流動不息的生命力。
《Beyond Vision》得獎作品展詳情：
日期：即日起至3月25日(上午10時至晚上7時)
地點：香港新界調景嶺景嶺路3號 知專設計學院設計大道A座大堂
票價：免費入場