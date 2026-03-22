HKDI學生九巴廣告設計賽 港電車攝影賽得獎展 捕捉城市流動美

香港知專設計學院(HKDI)與廣告公司CODY Out of Home (CODY OOH)，聯合舉辦的「移動學院——突破視野篇：創新九巴廣告設計比賽」及「移動學院—— 突破視野篇：香港電車攝影比賽」，早前舉行頒獎禮，而得獎作品將於本周的《Beyond Vision》展出，新生代年輕人的創意，將為香港街道注入全新活力，打破傳統戶外廣告的界限。

CODY OOH一直推動戶外廣告技術革新與形式轉型，更希望讓大眾及來港旅客，在標誌性的公共交通工具，如電車車身廣告和九龍巴士車身廣告裡，欣賞到屬於香港又接軌國際的創意廣告，因此舉行今比賽，創立一個讓青年人發揮藝術創意的舞台。