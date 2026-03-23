網上熱話｜25歲港女連登發文 苦呻融入唔到大人世界 引眾網民唏噓留言

成長一向都是既快樂也有苦況，小時候有時間無錢，到長大後慢慢有穩定工作，可以有能力負擔自己生活時，卻又已經進入有錢無時間的階段。不少人都指，人越大越覺得時間過得快，因此在努力珍惜、活在當下時，難免會惆悵感慨時間流逝。

25歲港女直覺停留在十幾歲 早前，一位自稱25就嚟26歲的網民在討論區發文，劈頭直指自己雖然幾年前已經成年，但「好似仲停留咗喺十幾歲咁，融入唔到大人世界」，無奈表示「邊啲人開始上晒軌道，有人拍咗十年拖結婚，有人去歐洲睇極光，有人開公司，有人考埋潛水滑雪牌」、「聽住佢哋平時聚會，開口埋口都係講生意點、返工點、邊度投資，我真係完全唔想知，亦都冇興趣知」。

懷念中學生活 惆悵道：點解全世界都行得咁快 眼見自己與身邊同齡人的生活步伐與階段似越走越遠，少不免會懷念起往日快樂時光，直言「其實我仲係同 15 歲嗰陣一樣，鍾意簡簡單單嘻嘻哈哈一齊笑吓」、「有時行過公園，我仲係好想去玩下韆鞦、瀡滑梯、馬騮架，但現實係我已經大個咗，已經唔玩得」。發文者於文末更惆悵問道「明明我仲係我，點解全世界都行得咁快？」、「好似得我一個俾人㩒咗暫停掣咁，仲係好想留喺以前個世界」、「究竟係我太幼稚，定係呢個世界太煩？」。

眾網民唏噓留言 眼見發文者被時間推著走，可以做的僅有「求時間變慢 不想急於成長」的帖文，引起一眾網民唏噓留言，有網民直言「其實人地又冇錯，你又冇錯」、「其實冇乜嘢，人生有好多選擇，開心就夠」、「如果永遠用人哋嘅標準社會嘅標準，你唔會知道乜嘢先係滿足到自己」，又形容社會上「其實個個只係一班小朋友扮大人」，亦有人理性教路「每個人步伐都唔一樣，越行就會越孤單」、「建議搵同步嘅人玩，無就自己學習獨處」。