春日亮肌最強 CP｜SK‑II 櫻花神仙水亮相　小白球「調色綠」同步登場

天氣開始回暖，那就証明初春季節已經開始了。除了要把衣服換季，皮膚亦是時候「換個氣色」。最近，深受女士們喜愛的護膚品品牌SK‑II ，亦為他們的經典神仙水披上全新櫻花限定包裝，把 PITERA™ 的亮肌能量化成一抹粉嫩光暈，將「春天」直接落在臉上。

除此之外，近年深受亞洲女士追捧的「#防曬小白球」全效 CC 霜，亦剛剛推出了全新「調色綠」，專為換季時容易出現的泛紅、暗啞而生，輕薄上臉卻有即時提亮與修飾效果。兩個步驟即可完成由保養到底妝的春日亮肌儀式，以最乾淨的光感迎接新季節。