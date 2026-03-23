春日亮肌最強 CP｜SK‑II 櫻花神仙水亮相　小白球「調色綠」同步登場

天氣開始回暖，那就証明初春季節已經開始了。除了要把衣服換季，皮膚亦是時候「換個氣色」。最近，深受女士們喜愛的護膚品品牌SK‑II ，亦為他們的經典神仙水披上全新櫻花限定包裝，把 PITERA™ 的亮肌能量化成一抹粉嫩光暈，將「春天」直接落在臉上。
除此之外，近年深受亞洲女士追捧的「#防曬小白球」全效 CC 霜，亦剛剛推出了全新「調色綠」，專為換季時容易出現的泛紅、暗啞而生，輕薄上臉卻有即時提亮與修飾效果。兩個步驟即可完成由保養到底妝的春日亮肌儀式，以最乾淨的光感迎接新季節。
春日粉嫩限定｜櫻花限定版神仙水
踏入香港又濕又熱的天氣，肌膚特別容易敏感、暗啞、出油又乾。神仙水之所以長期受到追捧，靠的就是超過 90% PITERA™ 的核心配方，質地輕盈但滲透力強，能幫忙穩定膚況、調理水油、改善泛紅，同時令肌膚看起來更亮更細緻。SK‑II 今季推出的神仙水櫻花限定版，以粉嫩櫻花點綴經典瓶身，視覺上已經充滿春日能量，放在化妝枱都覺得心情變好。每日打底用一層，後續保養吸收得更好，亦更能應付轉季時的肌膚不穩。簡單幾步，就能保持春天該有的透亮感。
人氣斷貨王加入新成員 | 防曬小白球
春天上妝最講究清爽透亮，而品牌熱賣「防曬小白球」全效 CC 霜今季帶來全新「調色綠」，專為換季時皮膚容易泛紅的人而設，它亦能提亮氣色，令底妝更自然乾淨。
「防曬小白球」之所以被稱為斷貨王，全因為質地貼膚水潤、不黏不悶熱；當中亦加入與小燈泡同級亮白成分、PITERA™及舒緩配方，長時間戴妝都不易暗沉。簡單一步，完成防曬＋修飾＋提亮，春夏想保持清爽亮肌，靠它就夠
這個春天，就用 SK‑II 櫻花神仙水配上「#防曬小白球」調色綠，完成從保養到底妝的一步亮肌組合。由即日起於各 SK-II 各大門市及專櫃發售， 所有顧客凡購買櫻花限定版神仙水230mL 即可獲SK-II櫻花限定版禮盒乙個！