日本住宿｜Rakuten Travel 2025年最佳日本酒店一覽 十大必住之選！近車站/親子房/富士山美景溫泉

Rakuten Travel公布2025年度的全日本用戶評價的「2025年度最佳酒店及旅館大獎」，涵蓋從市內酒店至隱世溫泉等多元住宿選擇，不論是家庭出遊、周年旅行，還是講究交通便利的獨遊之旅，以下10間酒店絕對是今年赴日旅遊的必住清單！
第一位｜富士山景溫泉旅館大池酒店
坐擁富士山美景的富士山景溫泉旅館大池酒店，酒店最出名的便是能欣賞無敵富士山，更擁有私人露天浴池，邊泡溫泉邊欣賞美麗自然景色。更特設的兒童主題房，適合家庭旅客入住。
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第二位｜大阪廣場酒店
大阪廣場酒店交通十分方便，阪急「十三站」西出口步行約5分鐘即可到達。對於計劃玩遍關西三地(大阪、京都、神戶)的旅客來說，這間酒店絕對是好選擇。館內設施豐富，酒店附近亦有多間便利店，為遊客提供舒適與便利的住宿體驗。
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第三位｜東京灣舞濱日航大酒店
作為東京迪士尼度假區的官方酒店，這間酒店更坐擁日本首屈一指的豪華室內中庭。踏入大廳，有如置身南歐的街道，浪漫氛圍滿滿。所有客房皆環繞中庭設計，並附設180度全景視野的室內陽台，盡情飽覽園區或東京灣的景色。
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第四位｜高松川六 Her-Stage 酒店
位於高松市中心的酒店絕對是遊客心水之選。鄰近知名的三越百貨，步行僅2分鐘，可以大手盡情掃藥妝與精品！酒店更主打以在地食材料理的早餐，其彈牙烏冬與新鮮煎蛋捲，為遊客開啟充滿活力的一天，更體現香川縣濃郁當地風味。
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第五位｜仙台秋保溫泉瑞鳳酒店
這間豪華溫泉旅館，離仙台市中心僅需30分鐘車程，酒店內擁有多達6種露天浴池，更設大浴場及露天風呂。更有相當豪華的自助餐體驗，提供日、西、中式超過80款美食，晚餐時段更提供90分鐘任飲計劃，適合在享受溫泉以後，與親友開懷暢飲！
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第六位｜那須溫泉Epinard酒店
這座位於那須高原的頂級度假村，是當地相當熱門的酒店之一。酒店結合日洋風格為主，空間寬敞，設備一應俱全。不僅有豐富的休閒活動設施，其餐飲更講究在地食材，大量採用那須高原直送的季節食材，製作成一道道精緻會席料理，讓住客在清新大自然中洗滌身心。
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第七位｜福岡博多 活力酒店
這間福岡第一家以「生活時尚」為賣點的新型酒店，主打高性價比住宿。選址於中洲川端的黃金地段，步行至地鐵站僅需1分鐘。酒店充滿設計感的公共休息空間，與注重細節的高質感客房，更設大浴場、免費洗衣房等等，為追求品味的旅客提供獨特時尚的住宿氛圍。
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第八位｜神戶有馬御苑旅館
來到日本三大古老溫泉之一的有馬溫泉，絕不能錯過這間同時提供「金泉」與「銀泉」的日本溫泉旅館。紅褐色的金泉富含鐵質與鹽分，而銀泉則以無色透明、能舒緩痠痛的氡泉著稱。酒店更提供多種房內用餐計劃，讓各位享受兩大名泉後，能與親朋好友在客房內，品嚐精緻懷石料理。
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第九位｜大阪Liber酒店
極具渡假感的都市酒店Liber，擁有可俯瞰大阪灣的大型天然溫泉浴池。另外，酒店最大賣點是擁有可欣賞灣景的超寬敞戶外露台！酒店交通方便，出發至JR大阪站只需14分鐘，另外步行即可到達環球影城，乘坐一站地鐵也可到達。
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第十位｜大阪The Leben酒店
2022年開幕的大阪The Leben酒店，主打寬敞居住空間，客房設計簡約卻充滿質感。從Osaka Metro堺筋線「長堀橋站」出發，只需步行3分鐘即可到達。極具人氣的酒店早餐，是與人氣咖啡廳[Dali]合作的特色早餐，精緻輕食與醇厚咖啡會定時送至客房門外，讓遊客能於早上品嘗專業職人製作的手工生吐司。
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