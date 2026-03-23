日本住宿｜Rakuten Travel 2025年最佳日本酒店一覽 十大必住之選！近車站/親子房/富士山美景溫泉

Rakuten Travel公布2025年度的全日本用戶評價的「2025年度最佳酒店及旅館大獎」，涵蓋從市內酒店至隱世溫泉等多元住宿選擇，不論是家庭出遊、周年旅行，還是講究交通便利的獨遊之旅，以下10間酒店絕對是今年赴日旅遊的必住清單！

Rakuten Travel 2025年最佳日本酒店一覽 十大必住之選

第四位｜高松川六 Her-Stage 酒店 位於高松市中心的酒店絕對是遊客心水之選。鄰近知名的三越百貨，步行僅2分鐘，可以大手盡情掃藥妝與精品！酒店更主打以在地食材料理的早餐，其彈牙烏冬與新鮮煎蛋捲，為遊客開啟充滿活力的一天，更體現香川縣濃郁當地風味。 立即預約：請按此

第七位｜福岡博多 活力酒店 這間福岡第一家以「生活時尚」為賣點的新型酒店，主打高性價比住宿。選址於中洲川端的黃金地段，步行至地鐵站僅需1分鐘。酒店充滿設計感的公共休息空間，與注重細節的高質感客房，更設大浴場、免費洗衣房等等，為追求品味的旅客提供獨特時尚的住宿氛圍。 立即預約：請按此

第十位｜大阪The Leben酒店 2022年開幕的大阪The Leben酒店，主打寬敞居住空間，客房設計簡約卻充滿質感。從Osaka Metro堺筋線「長堀橋站」出發，只需步行3分鐘即可到達。極具人氣的酒店早餐，是與人氣咖啡廳[Dali]合作的特色早餐，精緻輕食與醇厚咖啡會定時送至客房門外，讓遊客能於早上品嘗專業職人製作的手工生吐司。 立即預約：請按此