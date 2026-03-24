全智賢 333飲食法大公開 簡單4招守住逆齡身材

韓國女星全智賢，上周遠赴法國巴黎時裝周，出席Louis Vuitton的秋冬新裝發布會，早前她為韓國運動服品牌Andar代言，拍下一系列宣傳美照，大家都驚訝44歲的她，身形就如20多歲時般婀娜，並未因年歲而走樣。已是兩子之母的她，原來多年而來，一直遵從「333飲食法」。還有她曾在訪問裡說過，會採用以下介紹的4招，來進行體脂控制，並且一直嚴格執行。

333 飲食運動法 + 間歇斷食 20 小時 身高173cm，體重52kg的全智賢，多年來保持著緊緻身材曲線，全靠「333飲食法」，令她擁有無可匹敬的女星體格。她的第一個3，就是每天必吃三餐；第二個3，就是均衡飲食，攝取三大主要營養元素，包括碳水化合物、蛋白質和脂肪，但會以糙米代替白米；第三個3，每天預3小時做運動，包括伸展等熱身運動。全智賢稱，她運動通常進行1小時40分鐘，如果時間不多，至少也會專心做30分鐘有氧運動。

全智賢近年亦會進行間歇性斷食，她會讓自己在20小時內不進食，將第一餐放在下午2時，晚餐則安排在下午5時。據研究顯示，如禁食超過14小時，可以減少肚腹脂肪，控制血糖，改善身體新陳代謝。去年11月她亮相《單身即地獄》主持人洪眞慶的YouTube節目時，就公開了自己的餐單，包括雞蛋、牛油果、蔬菜、希臘乳酪等，而為了防止肌肉流失，40歲過後，每天都會攝取足夠蛋白質。以每1kg體重計，最少要攝取1.2至1.6g蛋白質，一個60kg的成年人，每日就需攝取約60至72g蛋白質。

早上空腹進行有氧運動 至於控制體脂，全智賢每天早上醒來，會進行空腹運動，已經成為每日習慣，更是生活一部分，這個習慣永遠不會被任何事情打破。她接受KBS電視台的訪談節目時就說過：「每天早上6、7時起床進行運動，包括皮拉提斯(Pilates)、肌力訓練與游泳。」她每周都會進行3次皮拉提斯鍛煉，每次在課前都會進行有氧運動。 餐前塗口紅令進食速度慢下來 全智賢飯前會在唇妝上花心思，而且不會把唇膏抹去，在這樣情況下進食，由於害怕弄花唇妝，在謹慎心理影響下，反而會一點一點慢慢進食，專注於每一口咀嚼與吞嚥，更可細味品嘗食物的質地與味道，讓大腦有充足時間感受飽肚感，可以防止暴飲暴食。

用不習慣哪隻手進餐 刻意改用非慣性用手進食，可有效放慢用餐速度。若你原本習慣用右手吃飯，可嘗試改用左手；在動作變得不自然和不便的情況下，進食節奏會被延緩，反而減少每餐攝取量。此法幫助培養更細緻的用餐意識，與控制飲食的速度。

避免食用白色食材 全智賢的每日餐單，會盡量避免攝取以精製白色原料為主的食物，例如精製麵粉、白糖與食鹽。因為控制鹽分有助預防水腫，能讓身形線條看起來更婀娜；同時以保留食材天然風味為原則，避免過度濃烈的調味，並採用蒸、烤、燉，或清炒的烹調方式，來實行低鹽飲食原則。

全智賢的身材管理方式，其實並不複雜，但要成為每天習慣，卻極具挑戰性，如她所說生活中充滿各種誘惑。她在2015年生下第一個兒子後，能在6個月內重返工作崗位，並維持頂級演員的專業狀態，這並非僅靠運氣，而是源於堅定的自律與意志力。她的經驗提醒想保持苗條的女性，穩定的生活作息、飲食控制與持續運動，配合明確目標，比單一採用節食瘦身，更能長期維持理想體態。