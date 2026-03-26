從理論到實踐 香港紅十字會「香港賽馬會社區資助計劃：Youth UP躍動青年-青年帶動改變計劃」 全面重塑青年競爭力

對大專學生而言，校園生活不僅是累積知識與探索興趣的重要階段，也是邁向社會前的關鍵過渡期。然而，在面對學業挑戰、生活壓力與快速變動的外在環境時，年輕人難免對未來感到不安與迷惘。要讓新一代能更穩步前行，需要社會各界匯聚力量、形成支持，為他們拓展更多可能，並帶來新的希望。

在三月八日，由香港賽馬會慈善信託基金捐助、香港紅十字會主辦的「 香港賽馬會社區資助計劃：躍動青年-青年帶動改變計劃 」(Youth UP) 順利舉行了結業禮。結業禮邀請了多位嘉賓分享，並對完成計劃的同學作出鼓勵。三位學員亦分享了他們參與計劃的得著。

為期三年的「香港賽馬會社區資助計劃：躍動青年-青年帶動改變計劃」 (Youth UP) 共惠及 652 位專上院校學生，成功培育一批積極回饋社區的青年力量。本計劃結合急救證書課程、心理急救工作坊 、人道價值培育課程 及多元思維訓練，全面提升青年的人際關係與個人內在素養，提升自我認識、反思能力，從而達到內在的轉變。培訓內容亦針對增強個人應變能力，讓青年人更能應對挑戰或突發情況。計劃更推動青年設計創新項目，走入社區，支援社會上有需要的青少年，從而帶動社區的正向改變。

數據印證計劃成效 建構「大家庭」支援網絡 「Youth UP」結業禮上，香港紅十字會分享了令人振奮的數據。根據香港浸會大學社會科學研究中心為計劃進行的成效評估，在244位參與受訪的學員中，各項評估指標均錄得明顯進步，特別在急救知識、自信心及參與社會服務意願等方面尤為突出。此外，活動完結六個月後的跟進調查亦顯示，部分指標持續提升，而且高達九成學員表示，透過活動提升了人際關係與內在質素。「Youth UP」亦成功建立了一個猶如「大家庭」的支援網絡。課程完結後，計劃職員仍會為學員解難、提供意見及支援。這種持續關懷，正是計劃成效得以延續的關鍵所在。

跳出學生思維 重塑溝通匯報技巧 「Youth UP」計劃中的課程十分多元化，為學員帶來與校內課堂學習截然不同的體驗與學習反思，就讀心理學的勞景暉同學(勞總)分享，計劃中的設計思維(Design Thinking)工作坊徹底改變了他的匯報方式：「以往我習慣一開始便投放大量繁瑣的資訊，但工作坊教會我一個真摯的故事遠比數據堆砌更具感染力。現在我在匯報開首，會嘗試以故事或互動方式來吸引注意力，效果遠較想像中理想。」這種打破常規、跳出學生固有思維框架的做法，正是計劃期望同學能掌握的能力。

實戰經驗出解難能力 共同承擔的力量 如果工作坊是知識的輸入，那麼策劃社區服務便是能力的輸出。就讀社工課程的黎楚瑩(阿瑩)與組員選擇舉辦淨灘活動，原意是揀選看似最簡單的任務，可惜事與願違，竟經歷了一次徹底的「震撼教育」。「團隊需要克服時間分配的困難，我們既要選擇最合適活動的時、地、人，更需花時間進行實地考察，再聯絡海事處預約。成功預訂場地後招募參加者又是另一項挑戰。」阿瑩坦言在面對參加人數不足時更萌生過放棄的念頭。幸好組員間仍互相支持、共同面對，那份「共同承擔」的感覺，成為他們堅持下去的動力。這種在現實限制中尋找解決方案的經驗，遠比課本理論來得深刻實用。

包容協作體現人道精神 靈活變通 互補不足 對於行動不便的David而言，「Youth UP」計劃更是一次關於包容與信任的深刻體驗。他表示：「日營活動大多需要大量體力勞動，在我身體限制下實在難以完成，但隊友不但沒嫌棄，反而主動思考如何讓我可參與其中，最終找到我可作團隊指揮的定位。」David的隊伍最終獲得「最佳合作精神獎」，成績並非最突出，但依靠各人的強項各司其職、互補不足，在有限條件下靈活變通，展現了團隊協作的最佳典範，亦正是新一代需要重點培養的能力。

院校協作擴展學習效益 「Youth UP」計劃的成功，有賴香港紅十字會與各大專院校的緊密合作。香港專業教育學院(沙田)及職業訓練局學生舍堂(青衣)學生發展處首席學生發展主任梁璟璣先生直言，這種協作模式體現了協同效益。他說：「院校一直著重學生的全人發展，這次與香港紅十字會合作，正好將人道價值、心理急救等專業知識帶入校園；院校則提供場地，並由學生發展處同事擔任引導者。兩方協調配合，才能讓整個計劃在校園內順利推行。」梁首席主任表示：「『自我效能感』及『反思能力』是青年最需要培養的能力，以應對未來的挑戰。自我效能感是相信自己有能力應付挑戰；反思能力則是無論成敗都要懂得分析成因。」本次計劃中，學生在接受訓練後，需要自行策劃一個社區活動，將所學付諸實踐。透過一步一步的實踐，讓學生體會到自己有能力完成任務；同時亦透過學生發展處同事引導學生反思過程，讓他們把經歷轉化為真正的學習。

「躍動青年–青年帶動改變計劃」（Youth UP）在香港賽馬會慈善信託基金的支持下新一期計劃得以延續推行，而那份勇於嘗試、樂於承擔、善於協作的精神，將在每位參與者心中持續發酵，轉化為推動社會進步的恆久動力。我們誠邀更多青年報名參與，一起創造改變。如欲報名參加下一期計劃，請密切留意香港紅十字會社交平台公佈。 「香港賽馬會社區資助計劃：躍動青年-青年帶動改變計劃」下的活動花絮：