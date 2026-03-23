復活節好去處2026｜盤點各大商場打卡位 手作工作坊/互動遊戲區/免費朱古力

復活節假期將至，各大商場陸續推出應節活動，打卡裝置、互動遊戲、工作坊及消費優惠各有特色。以下整合了多個商場的復活節活動資訊，方便大家計劃假期行程。

新蒲崗商場 Mikiki 由 3 月 21 日至 4 月 12 日舉辦全港首個「Lazy Corgi 春日農莊派對」，首度聯乘本地人氣 WhatsApp 貼圖角色「Lazy Corgi」（懶懶基），於商場中庭打造充滿童話田園風的復活節裝置。場內設有 6 大打卡位及 3 大互動遊戲區，焦點包括逾 3.5 米高巨型充氣 Lazy Corgi 復活兔造型、2.8 米高巨型充氣花壺、3.2 米高歐陸風田園風車，以及夢幻鬱金香花圃等裝置，讓大人小朋友與毛孩一同置身春日農莊世界。

活動期間，商場更推出連串節慶活動，包括毛孩 Egg Hunt Pawty、親子復活蛋盆景工作坊、寵物及人像速畫、寵物領養日及免費寵物零食派發等。The Point 會員於場內指定商戶消費滿額，即可參加互動遊戲贏取小禮品，或以電子貨幣消費滿 HK$800 換領復活節限定版「Lazy Corgi」主題環保袋，與摯愛共度治癒滿分的春日假期。

華懋集團旗下 8 大商場於復活節期間聯手呈獻全港首個「可可研究所 Chocolate Lab」，以朱古力為主題打造一場集打卡、嚐味與互動體驗於一身的甜蜜盛事。旗艦商場如心廣場率先登場，中庭設置近 5 米高巨大化朱古力噴泉主題裝置，配以萌兔造型及七彩糖針點綴。場內同步舉辦「可可研究精讀班」，由 IICCT 國際認證朱古力品鑑師 Manman Chan 主持多場工作坊，並邀得食物設計師 Iris Sham、調酒大賽得獎者 Jack Ng 等 5 位飲食及旅遊界猛人輪流對談，帶領參加者深入探索朱古力與咖啡、美酒、鹹點的拼配滋味。

假期期間，如心廣場中庭更設有期間限定「如心可可研發店」，由本地品牌 Essays in Cacao 主理，引進世界各地多款原豆手造（Bean-to-Bar）精品朱古力，讓大家一次過感受可可的多元風味。場內亦設「如心可可印記」尋寶活動，於 8 間指定商戶消費集齊印章即可換領限量朱古力沖調粉及現金券。此外，華懋集團 8 大商場聯手推出多項節慶消費獎賞，合共大派逾廿萬現金券，4 月 3 至 7 日復活連假期間更加碼降低消費門檻，同場送出限量版朱古力公仔，與大家共度甜蜜繽紛的復活假期。

朗豪坊《Rilakkuma's Enchanted Wishes POP-UP SHOP》魔法願望限定店

朗豪坊四樓通天廣場將於4月1日至26日舉辦全球首站《Rilakkuma's Enchanted Wishes POP-UP SHOP》，場內以魔法樂園為主題，設有3.5米高魔法師造型輕鬆小熊裝置，連同小白熊、小黃雞及茶小熊一同亮相，打卡位包括巨型魔法書、神秘藥水瓶及魔鏡等場景。現場亦設互動體驗區及魔法扭卡機，完成任務後可免費獲取全球限量閃卡。

限定店同場發售逾30款全球首發「Rilakkuma's Enchanted Wishes」主題限量精品，以及超過200款日版原創商品，全港獨家率先開賣。復活節假期期間更會舉行輕鬆小熊及小白熊見面合照活動，詳情可留意朗豪坊社交媒體公布。