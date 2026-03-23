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出版：2026-Mar-23 19:00
更新：2026-Mar-23 19:00

米芝蓮星級萬豪金殿點心大玩show me your love創意 茶藝師精選茗茶配對

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米芝蓮星級萬豪金殿點心大玩show me your love創意 茶藝師精選茗茶配對

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今年繼續獲選米芝蓮一星的粵菜館萬豪金殿，最新搞作有一系列以香港經典美食如show me your love(粟米肉粒飯)、焗番茄豬扒飯等為靈感而設計的創意點心。由中餐行政總廚鄧家濠，聯手點心主廚黎鶴忠及茶藝師蘇婉儀，將一盅兩件「飲茶」體驗昇華，為客人精選最匹配的茗茶配對不同點心。想知吃甚麼點心適宜配甚麼茶品？即睇茶藝師推介！

文:Vera Gee

08 JW Marriott Hotel Hong Kong Man Ho Dim Sum Chef Joe Lai 07 JW Marriott Hotel Hong Kong Man Ho Executive Chinese Chef Jayson Tang

點心茗茶配對體驗

點心主廚黎鶴忠擁有超過 25 年豐富經驗，替點心注入現代精緻元素，今次將餡料融合港式經典美食，幻化成嶄新包點。而茶藝師蘇婉儀（Sophia）曾任職於香港及澳門多家高級中菜廳，其後考獲專業茶藝師資格，為每款點心精心挑選及親自調配合時茶飲，即席為客人沏茶。

09 JW Marriott Hotel Hong Kong Man Ho Tea Sommelier Sophia So 01 JW Marriott Hotel Hong Kong Man Ho Dim Sum and Tea Pairing Experience

皇湯雞粒酥x韻蘭氣泡茶

其中黎師傅構思的皇湯雞粒酥，創作靈感源自show me your love粟米肉粒飯，酥皮卷包裹著以濃雞湯燜至吸收鮮味的雞粒，配上甘爽的沙葛及香菇。茶藝師Sophia挑選了韻蘭氣泡茶作配對，Sophia闡釋：「茶底帶蘭花香，屬於比較濃味的茶，飲到尾段仍保留濃郁玉蘭花香味。茶的氣泡同炸物好配合，氣泡將所有油膩和酥感打得均勻。」

金菜蒸煎叉燒包x熱煮糯香老茶頭

這款以梅菜扣肉概念設計的叉燒包也是必吃之選！用西班牙伊比利亞黑毛豬叉燒代替扣肉，加入梅菜以及梅菜扣肉的醬汁，軟嫩多汁，濃而不膩。配熱煮糯香老茶頭非常合襯，此茶葉呈一粒粒形態，帶糯米香氣，與包點麵粉類香氣極為配合，而且有解膩作用。

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04 JW Marriott Hotel Hong Kong Man Ho Pan Fried Barbecued Pork Bun and Baked Diced Chicken Pastry

金菜蒸煎叉燒包（$60/兩件）配熱煮糯香老茶頭（每杯$50）;皇湯雞粒酥（$60/兩件）配韻蘭氣泡茶（每杯$50）

芝味鮮茄豬扒春卷x柑橘冰茶

另一款靈感來自港式焗豬扒飯的點心芝味鮮茄豬扒春卷，選用西班牙伊比利亞黑毛豬脢頭肉，先煎至表面焦香，後放入焗爐焗熟鎖著肉汁，配襯自家調教的番茄芝士醬，食時甚至有芝士拉絲效果，番茄甜甜酸酸肉質軟嫩。Sophia用三款紅茶調配果香清新怡人的柑橘冰茶，作平衡解膩，喚醒味蕾。

06 JW Marriott Hotel Hong Kong Man Ho Deep Fried Spring Roll with Shredded Pork Chop

芝味鮮茄豬扒春卷（$60/兩件）配柑橘冰茶（每杯$40）

花姿銀魚花膠燒賣x冷泡花飲

燒賣控一定要試花姿銀魚花膠燒賣，用墨魚膠取代肥豬肉，混入美肌花膠粒，再加入瑤柱絲、土魷和銀魚增加鹹鮮風味。Sophia為此精選冷泡花飲，結合綠茶的鮮香、茉莉和菊花的淡雅餘韻，適宜配海鮮類食材。

金腿翠影蝦餃x冷泡鳳凰單叢

蝦餃控就別錯過金腿翠影蝦餃，以菜館傳統菜式芥菜蝦煲為靈感，鮮拆甜爽蝦肉，加入金華火腿增加鹹香味道。Sophia詳細解說：「這道蝦餃最啱配冷泡鳳凰單叢，除了有陣幽香之外，又有潮州山頭的氣息，喝下細嘗到礦物質風味；而蝦又來自海洋，也帶有礦物風味。飲一啖茶，再食蝦餃，會發現花香好延長。」

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02 JW Marriott Hotel Hong Kong Man Ho Steamed Cuttlefish Dumpling and Steamed Shrimp Dumpling

金腿翠影蝦餃（$68/兩件）配冷泡鳳凰單叢（每杯$50）;花姿銀魚花膠燒賣（$68/兩件）配冷泡花飲（每杯$50）

南乳八珍水晶粿x冷泡桂花烏龍

喜愛吃素菜的朋友不妨吃南乳八珍水晶粿，從南乳齋煲演變而成，用煙韌彈牙的潮式水晶皮包裹以南乳醬燜煮的八款食材：紅棗、木耳、馬蹄、竹笙、冬菇、甘筍、翠玉瓜和竹筍，香氣刺激胃口。「台灣的桂花烏龍帶奶香，極夾南乳的乳香。茶葉輕發酵，茶葉偏綠，宜配清爽的素菜類。」Sophia分享說。最後甜點焦香栗子露、楓糖栗子酥，栗子香氣馥郁，配散發烘焙香氣、茶體醇厚的熱泡石地香六安最匹配。

03 JW Marriott Hotel Hong Kong Man Ho Steamed Assorted Mushrooms and Vegetables Dumpling with Preserved Bean Curd 05 JW Marriott Hotel Hong Kong Man Ho Chestnut Puff & Chestnut Cream

萬豪金殿

地址：香港金鐘道 88 號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓

電話：28108366

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