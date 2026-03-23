米芝蓮星級萬豪金殿點心大玩show me your love創意 茶藝師精選茗茶配對

今年繼續獲選米芝蓮一星的粵菜館萬豪金殿，最新搞作有一系列以香港經典美食如show me your love(粟米肉粒飯)、焗番茄豬扒飯等為靈感而設計的創意點心。由中餐行政總廚鄧家濠，聯手點心主廚黎鶴忠及茶藝師蘇婉儀，將一盅兩件「飲茶」體驗昇華，為客人精選最匹配的茗茶配對不同點心。想知吃甚麼點心適宜配甚麼茶品？即睇茶藝師推介！
文:Vera Gee
點心茗茶配對體驗
點心主廚黎鶴忠擁有超過 25 年豐富經驗，替點心注入現代精緻元素，今次將餡料融合港式經典美食，幻化成嶄新包點。而茶藝師蘇婉儀（Sophia）曾任職於香港及澳門多家高級中菜廳，其後考獲專業茶藝師資格，為每款點心精心挑選及親自調配合時茶飲，即席為客人沏茶。
皇湯雞粒酥x韻蘭氣泡茶
其中黎師傅構思的皇湯雞粒酥，創作靈感源自show me your love粟米肉粒飯，酥皮卷包裹著以濃雞湯燜至吸收鮮味的雞粒，配上甘爽的沙葛及香菇。茶藝師Sophia挑選了韻蘭氣泡茶作配對，Sophia闡釋：「茶底帶蘭花香，屬於比較濃味的茶，飲到尾段仍保留濃郁玉蘭花香味。茶的氣泡同炸物好配合，氣泡將所有油膩和酥感打得均勻。」
金菜蒸煎叉燒包x熱煮糯香老茶頭
這款以梅菜扣肉概念設計的叉燒包也是必吃之選！用西班牙伊比利亞黑毛豬叉燒代替扣肉，加入梅菜以及梅菜扣肉的醬汁，軟嫩多汁，濃而不膩。配熱煮糯香老茶頭非常合襯，此茶葉呈一粒粒形態，帶糯米香氣，與包點麵粉類香氣極為配合，而且有解膩作用。
芝味鮮茄豬扒春卷x柑橘冰茶
另一款靈感來自港式焗豬扒飯的點心芝味鮮茄豬扒春卷，選用西班牙伊比利亞黑毛豬脢頭肉，先煎至表面焦香，後放入焗爐焗熟鎖著肉汁，配襯自家調教的番茄芝士醬，食時甚至有芝士拉絲效果，番茄甜甜酸酸肉質軟嫩。Sophia用三款紅茶調配果香清新怡人的柑橘冰茶，作平衡解膩，喚醒味蕾。
花姿銀魚花膠燒賣x冷泡花飲
燒賣控一定要試花姿銀魚花膠燒賣，用墨魚膠取代肥豬肉，混入美肌花膠粒，再加入瑤柱絲、土魷和銀魚增加鹹鮮風味。Sophia為此精選冷泡花飲，結合綠茶的鮮香、茉莉和菊花的淡雅餘韻，適宜配海鮮類食材。
金腿翠影蝦餃x冷泡鳳凰單叢
蝦餃控就別錯過金腿翠影蝦餃，以菜館傳統菜式芥菜蝦煲為靈感，鮮拆甜爽蝦肉，加入金華火腿增加鹹香味道。Sophia詳細解說：「這道蝦餃最啱配冷泡鳳凰單叢，除了有陣幽香之外，又有潮州山頭的氣息，喝下細嘗到礦物質風味；而蝦又來自海洋，也帶有礦物風味。飲一啖茶，再食蝦餃，會發現花香好延長。」
南乳八珍水晶粿x冷泡桂花烏龍
喜愛吃素菜的朋友不妨吃南乳八珍水晶粿，從南乳齋煲演變而成，用煙韌彈牙的潮式水晶皮包裹以南乳醬燜煮的八款食材：紅棗、木耳、馬蹄、竹笙、冬菇、甘筍、翠玉瓜和竹筍，香氣刺激胃口。「台灣的桂花烏龍帶奶香，極夾南乳的乳香。茶葉輕發酵，茶葉偏綠，宜配清爽的素菜類。」Sophia分享說。最後甜點焦香栗子露、楓糖栗子酥，栗子香氣馥郁，配散發烘焙香氣、茶體醇厚的熱泡石地香六安最匹配。
萬豪金殿
地址：香港金鐘道 88 號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓
電話：28108366