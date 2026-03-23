米芝蓮星級萬豪金殿點心大玩show me your love創意 茶藝師精選茗茶配對

今年繼續獲選米芝蓮一星的粵菜館萬豪金殿，最新搞作有一系列以香港經典美食如show me your love(粟米肉粒飯)、焗番茄豬扒飯等為靈感而設計的創意點心。由中餐行政總廚鄧家濠，聯手點心主廚黎鶴忠及茶藝師蘇婉儀，將一盅兩件「飲茶」體驗昇華，為客人精選最匹配的茗茶配對不同點心。想知吃甚麼點心適宜配甚麼茶品？即睇茶藝師推介！

點心主廚黎鶴忠擁有超過 25 年豐富經驗，替點心注入現代精緻元素，今次將餡料融合港式經典美食，幻化成嶄新包點。而茶藝師蘇婉儀（Sophia）曾任職於香港及澳門多家高級中菜廳，其後考獲專業茶藝師資格，為每款點心精心挑選及親自調配合時茶飲，即席為客人沏茶。

皇湯雞粒酥x韻蘭氣泡茶

其中黎師傅構思的皇湯雞粒酥，創作靈感源自show me your love粟米肉粒飯，酥皮卷包裹著以濃雞湯燜至吸收鮮味的雞粒，配上甘爽的沙葛及香菇。茶藝師Sophia挑選了韻蘭氣泡茶作配對，Sophia闡釋：「茶底帶蘭花香，屬於比較濃味的茶，飲到尾段仍保留濃郁玉蘭花香味。茶的氣泡同炸物好配合，氣泡將所有油膩和酥感打得均勻。」

金菜蒸煎叉燒包x熱煮糯香老茶頭

這款以梅菜扣肉概念設計的叉燒包也是必吃之選！用西班牙伊比利亞黑毛豬叉燒代替扣肉，加入梅菜以及梅菜扣肉的醬汁，軟嫩多汁，濃而不膩。配熱煮糯香老茶頭非常合襯，此茶葉呈一粒粒形態，帶糯米香氣，與包點麵粉類香氣極為配合，而且有解膩作用。