PizzaExpress $98任食放題回歸 指定生日大派免費薄餅/全新主菜6折優惠

Pizza Express $98任食放題回歸 指定生日大派免費薄餅/全新主菜6折優惠

3月27日為PizzaExpress，踏入周年月，今月品牌將推出一系列週年慶典活動！來自倫敦的PizzaExpress今年特別推出全新英倫風味菜單，更推出驚喜優惠，包括指定日壽星免費歎Pizza、主菜低至6折及60分鐘任食放題，即睇以下詳情！

PizzaExpress全新英倫風味菜式 PizzaExpress 適逢週年慶典，大玩英倫風情，新菜單由街頭小食到家常風味一應俱全，將多款經典英式Comfort Food搬至餐桌上，帶各位用味蕾遊走英國！ 率先有玩味十足的「焗麵包球二重奏」，除了經典原味，更有惹味芝士意大利煙肉焗麵包球。最驚喜莫過於3款醬料，除了蒜蓉牛油和羅勒香草醬外，竟然挑戰意大利人最討厭的配料「菠蘿」，特製出香甜菠蘿果粒醬！酸甜蘸醬將美食昇華，絕對令人難以抗拒。主菜方面，必試創意滿分的「搖滾薄餅」，一份Pizza 歎盡兩種英式情懷：半邊鋪滿香濃車打芝士與通心粉的Mac & Cheese；另一邊則將香腸捲概念融入，配上紅莓乾帶出獨特鹹甜滋味。另外不可錯過「海陸薄餅」，鮮蝦配上軟腍入味的燉牛面肉，雙重奢華。即日起至5月11日，購買任何羅馬薄餅更即附送英式必備的Pizzanaise蘸醬，還原最道地的食法。

此外，被譽為英國國菜的「香料烤雞薄餅」及經典「英式香腸配薯蓉」亦同步登場。最後當然不可錯過來一杯太妃蘋果梳打或清新荔枝冰茶，感受優雅的英式愜意，完美歎盡英倫饗宴！

PizzaExpress跨界上演英式幽默棟篤笑 為將傳統英式幽默帶來香港，PizzaExpress更引入倫敦蘇豪的藝術氛圍，邀請 Tim Chan及Vivek Mahbubani兩位風格獨特的本地笑匠，於3月26日起PizzaExpress Holiday Inn Express觀塘分店帶來四場棟篤笑，品味正宗英倫餐飲體驗。 活動詳情：請按此

PizzaExpress跨界上演英式幽默棟篤笑

攜帶英倫物品可享主菜6折 帶同心目中能代表「英倫」的物品前來PizzaExpress，無論是經典英式紅色電話亭小擺設、英式禮帽，甚至是一張在大笨鐘前自拍的舊照，只要能說得出它與英倫的淵源，即享主菜6折優惠！ 活動日期：3月24日至5月11日(逢周一至四 ，公眾假期除外) 60分鐘放題載譽回歸 $98歎盡經典滋味 萬眾期待的「All You Can Eat 」60分鐘放題回歸！只需每位$98，即可於一小時內無限享用指定菜式，包括香料烤雞薄餅、瑪嘉麗塔皇后薄餅、北京烤鴨薄餅、美國薄餅、焗麵包球等，盡情歎盡PizzaExpress經典滋味。

活動日期：3月24日至5月11日(逢周一至五14:30 – 18:00，公眾假期除外)

60分鐘放題載譽回歸 $98歎盡經典滋味

同日生日免費送薄餅 3月27日為PizzaExpress品牌創立日，同月同日的生日之星只要於當天出示香港身份證即可免費獲贈Margherita瑪嘉麗塔皇后薄餅一份，與品牌同慶生辰！ 活動日期：3月27日 外賣自取優惠6折優惠 凡於PizzaExpress 官方外賣自取下單傳統大薄餅Classic Large，即可享6折優惠！ 活動日期：即日至4月7日