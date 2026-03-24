第五屆東華三院文頴怡中華文創設計獎頒獎典禮 展示歷屆比賽得獎作品

由東華三院主辦的「第五屆東華三院文頴怡中華文創設計獎頒獎典禮暨首五屆比賽得獎作品展覽開幕禮」於中環街市舉行，多位嘉賓及得獎者出席，活動期望推廣傳統文化至年輕一輩，並讓文化融入市民日常生活。 典禮於3月 23日下午三時三十分，中環街市一樓Event Space舉行，並於二樓食街行人通道舉辦展覽。主禮嘉賓包括康樂及文化事務署助理署長（文博）伍志和先生；東華三院主席何猷啟先生；全國人大代表、立法會議員、東華三院顧問暨庚子年主席兼奬項捐款人文頴怡議員BBS太平紳士；立法會民政及文化體育事務委員會主席鄧家彪議員BBS太平紳士，及立法會議員江旻憓SBS, MH等。其他出席嘉賓包括：東華三院蔡榮星顧問BBS太平紳士；立法會議員、東華三院譚鎮國顧問BBS太平紳士；立法會議員、東華三院檔案歷史文化及公共服務委員會顧問劉智鵬BBS太平紳士；立法會議員莊家彬 BBS太平紳士；立法會議員朱立威MH，及一眾東華三院現屆董事局成員，場面熱鬧。

頒獎典禮與展覽揭幕 東華三院設立的「創活MM2」中華文創咖啡店，每年舉辦文創比賽。為吸引並鼓勵青年文創發展，東華三院今年再度舉辦「文頴怡中華文創設計奬」，並以「東華三院155周年」為題，鼓勵參賽者發揮創意。賽事歷時7個月，共徵得79份參賽作品，經嚴格評選後，最終9份優秀作品脫穎而出。典禮上，大會分別頒發了公開組、中學及大專學生組的冠、亞、季及優異獎等獎項，場面熱鬧。同時亦向獎項捐款人及評審致送感謝紀念品，以答謝其鼎力支持與專業指導。典禮尾聲，主禮嘉賓們共同主持「首五屆比賽得獎作品展覽」揭幕儀式，展出歷屆優秀作品，彰顯參賽者們過往的創意成果，並讓公眾近距離欣賞中華文化與現代設計交融的魅力。

推動文化傳承與交流 東華三院主席何猷啟先生致辭時指出：「2021年設立的『 文頴怡中華文創設計獎 』正好呼應東華『傳承與創新 』的精神，透過比賽可以看到年輕一代如何以創意演繹中華文化，將傳統特色轉化成現代語言，令文化跨越時代、繼續發光。今年適逢東華三院成立155周年，展覽中的歷屆得獎作品不僅是設計，更是文化故事，彰顯創作者對中華文化的理解與熱愛。」 全國人大代表、立法會議員、東華三院顧問暨庚子年主席兼奬項捐款人文頴怡議員BBS太平紳士亦表示今年比賽以「東華三院155周年」為主題，意義深遠，許多作品既具美感亦充滿文化意義，令她深切感受到東華跨越世代的力量與精神。同時她感謝歷屆參賽者的努力與創意，並寄望該獎能繼續發光發亮，吸引更多年輕人參與其中，攜手推動文化傳承與創新。

東華三院將持續優化「文頴怡中華文創設計獎」，期望進一步鼓勵對文創設計有興趣的人士，以創意演繹中華文化，促進文化傳承與交流。是次展覽將於中環街市二樓食街行人通道舉行，歡迎市民前往參觀。 東華三院文頴怡中華文創設計獎首五屆比賽得獎作品展覽 日期：2026年3月23至29日 地點：中環街市二樓食街行人通道 「創活MM²」中華文創咖啡店 地址︰灣仔皇后大道東127號 服務時間：星期一至星期六上午8時至下午8時正（星期日休息） 電話：2435 0240

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