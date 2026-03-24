喜茶上環新店開幕一連35日優惠祭 買1送1／免費茶飲／抽獎送禮輪流登場

人氣茶飲品牌喜茶（HEYTEA）正式進駐上環無限極廣場，新店開幕於今日（24日）開業，並同步推出為期35日的「開業優惠祭」。由即日起至4月20日，品牌分階段推出多項優惠活動，包括買一送一、免費茶飲、限量周邊及大型抽獎等，優惠橫跨整個月，附近上班族想飲手搖飲又多一個好去處。

新店開幕推35日優惠 多階段輪流登場

喜茶上環無限極廣場店正式開業，為慶祝新店進駐，品牌推出長達35日的開業優惠活動，整個活動分為5個階段進行，每個時段都有不同著數，包括人氣買一送一、免費飲茶活動、限量精品及壓軸抽獎等，在附近的上班族午飯後可以順便去入手一杯。



3月24日起限時「買一送一」

由3月24日起一連7日，新店推出指定茶飲買一送一優惠，是次屬開幕重點活動之一。顧客購買飲品後，更有機會獲贈限量磁石貼或徽章等小禮物，數量有限，送完即止。