幾米《偶然相遇的微光》必看亮點 周邊商品/絨毛玩偶/珍藏卡/搪膠玩具率先睇

台灣治癒系畫家幾米，成功開創「成人繪本」的領域，更橫跨不同媒介，包括繪本、電影與音樂，深響深遠。幾米將在今個周末於海港城美術館舉行展覽《偶然相遇的微光》，這次幾米將以平面、光影與立體三種媒介，來呈現幾米的童真與細膩。展覽同時將推出一系列周邊商品，正是一次把書中情緒，帶到現實世界，喜歡幾米繪本的朋友，切勿錯過展期。

幾米創作繪本歷時廿五載，他以獨特視覺語言與細膩文字，記錄城市生活中的情感流動，他透過小孩的視角，絢爛而溫暖的圖像，搭配詩意文字，來撫慰都市人在生活上遇到的孤獨與迷惘，為讀者提供溫暖的力量。因此他的作品，被多次改編成電影、音樂劇及動畫，影響極為深遠。