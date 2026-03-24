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出版：2026-Mar-24 18:00
更新：2026-Mar-24 18:00

幾米《偶然相遇的微光》必看亮點 周邊商品/絨毛玩偶/珍藏卡/搪膠玩具率先睇

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幾米《偶然相遇的微光》必看亮點 周邊商品/絨毛玩偶/珍藏卡/搪膠玩具率先睇

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台灣治癒系家幾米，成功開創「成人繪本」的領域，更橫跨不同媒介，包括繪本、電影與音樂，深響深遠。幾米將在今個周末於海港城美術館舉行展覽《偶然相遇的微光》，這次幾米將以平面、光影與立體三種媒介，來呈現幾米的童真與細膩。展覽同時將推出一系列周邊商品，正是一次把書中情緒，帶到現實世界，喜歡幾米繪本的朋友，切勿錯過展期。

幾米創作繪本歷時廿五載，他以獨特視覺語言與細膩文字，記錄城市生活中的情感流動，他透過小孩的視角，絢爛而溫暖的圖像，搭配詩意文字，來撫慰都市人在生活上遇到的孤獨與迷惘，為讀者提供溫暖的力量。因此他的作品，被多次改編成電影、音樂劇及動畫，影響極為深遠。

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展區呼應人生三個階段

這次幾米授權陋室五月，在港舉行《偶然相遇的微光》展覽，將以「人生狀態」為題，透過平面、光影與立體三個區域，邀請參觀者走進他的世界，探索屬於自己生命處境與情感共鳴。介時海港城美術館的設計，將呼應三個階段人生，並運用不同媒介，為參加者帶來獨特的感官體驗。

 

Key Art 幾米陋室五月星空の角落搪膠玩具 幾米陋室五月星空の角落搪膠玩具2 時光記憶幾米繪本珍藏卡 幾米繪本磁吸小燈箱 幾米繪本精選襟章套裝 幾米繪本壓克力立牌B

限定周邊與打卡景點

已知的是在這次展品中，將出現浮雕的技術，讓展品有了溫度的觸感。幾米還會運用夜光的效果，令作品在黑暗中悄然浮現，像記憶在眼前緩緩浮現，既遙遠又貼近，令人不自覺放慢腳步，靜靜感受。此外，參觀者又可在美術館各處蒐集印章，拼合成為獨一無二的紀念卡，親手將這次的微光收藏起來。

有關方面為了紀念今次展覽，特別推出一系列周邊產品，包括製作精美的特別版搪膠公仔，是幾米與陋室五月聯合推出；又有印刷精美的小卡，極具收藏價值；此外還有繪本中出現的場景直立膠牌、tee恤、環保袋、磁吸小燈箱等。而最令fans愛不釋手，應該會是《小蝴蝶小披風》絨毛玩偶，讓幾米的繪本世界，變得觸手可及。

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幾米《偶然相遇的微光》

日期：3月28至4月19日(上午11時至下午9時)

地點：海港城海洋中心二階207號舖 海港城美術館

查詢：www.harbourcity.com.hk

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