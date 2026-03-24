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出版：2026-Mar-24 11:15
更新：2026-Mar-24 11:15

LISA限定POP UP登陸銅鑼灣！SHISEIDO巨型互動舞台 + 6大打卡位率先睇

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LISA限定POP UP登陸銅鑼灣！ SHISEIDO巨型互動舞台 + 6大打卡位率先睇

LISA限定POP UP登陸銅鑼灣！ SHISEIDO巨型互動舞台 + 6大打卡位率先睇

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日本殿堂級護膚品牌 SHISEIDO 最近帶來一個超好玩驚喜 —— 期間限定《ULTIMUNE x LISA GLOW ON YOUR STAGE STUDIO》正式登陸崇光銅鑼灣！
3 17 日至 30 日，品牌把代言人 Lisa 早前拍攝宣傳片的舞台場景搬到現場，化身成一個充滿光影與魅力元素的互動空間給粉絲打卡。

場內設有6大主題區域，例如感受模擬拍攝場景、跟 Lisa 同框拍照、體驗皇牌精華帶來的「Glowy Plumpy」水光肌效果等活動，現在都可以一次過玩到。無論是 Lisa 粉絲，或是想提升肌膚透亮度的女士們，都可以輕鬆投入這趟閃亮美肌舞台之旅。

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ULTIMUNE x LISA: Behind the Scene 首次公開Lisa後台花絮照，粉絲一定要停低慢慢欣賞 Glow On Your Stage 專屬舞台 模擬Lisa拍攝昤的舞台場景，走上去就能拍出屬於「主角」一刻 Glow with LISA 互動照相區 與Lisa一起「同框」影相，共有三款造型可選

活動以6大亮點互動專區：

• Glowy Wall 耀眼舞台打卡牆
Lisa自信身影作開場，巨型Glow On Your stage舞台效果成為第一個必影打卡位

• Glow On Your Stage 專屬舞台
模擬Lisa拍攝昤的舞台場景，走上去就能拍出屬於「主角」一刻

• Glow with LISA 互動照相區
Lisa一起「同框」影相，共有三款造型可選

• ULTIMUNE x LISA: Behind the Scene
首次公開Lisa後台花絮照，粉絲一定要停低慢慢欣賞

• LISA’s Back Stage 皇牌精華體驗區
親身試用品牌皇牌免疫力活膚精華及全新精華油，感受Lisa同款Plumpy Glowy Skin

• Skin Visualizer 透析肌膚服務
以品牌自家科研技術測量肌膚活力指數，為你度身訂造個人化水光護膚方案

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完成產品體驗後可享ULTIMUNE x LISA會場限定A5海報(款式隨機)及ULTIMUNE Plumpy Glowy Skin 3天體驗裝 (送完即止) Glowy Wall 耀眼舞台打卡牆 以Lisa自信身影作開場，巨型Glow On Your stage舞台效果成為第一個必影打卡位 LISA’s Back Stage 皇牌精華體驗區 親身試用品牌皇牌免疫力活膚精華及全新精華油，感受Lisa同款Plumpy Glowy Skin SHISEIDO 皇牌免疫力活膚精華及全新精華油

會場獨家禮遇

完成產品體驗後可享ULTIMUNE x LISA會場限定A5海報(款式隨機)及ULTIMUNE Plumpy Glowy Skin 3天體驗裝 (送完即止)

活動詳情: 體驗前記得先在網站登記!

《ULTIMUNE x LISA GLOW ON YOUR STAGE STUDIO互動體驗館
地點：崇光銅鑼灣店G/F
日期：3月17－30日
時間：3月17日 6pm-10pm 及3月18-30日 10am-10pm
登記網址

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