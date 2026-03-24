LISA限定POP UP登陸銅鑼灣！ SHISEIDO巨型互動舞台 + 6大打卡位率先睇

日本殿堂級護膚品牌 SHISEIDO 最近帶來一個超好玩驚喜 —— 期間限定《ULTIMUNE x LISA GLOW ON YOUR STAGE STUDIO》正式登陸崇光銅鑼灣！

由 3 月 17 日至 30 日，品牌把代言人 Lisa 早前拍攝宣傳片的舞台場景搬到現場，化身成一個充滿光影與魅力元素的互動空間給粉絲打卡。

場內設有6大主題區域，例如感受模擬拍攝場景、跟 Lisa 同框拍照、體驗皇牌精華帶來的「Glowy Plumpy」水光肌效果等活動，現在都可以一次過玩到。無論是 Lisa 粉絲，或是想提升肌膚透亮度的女士們，都可以輕鬆投入這趟閃亮美肌舞台之旅。