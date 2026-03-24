SKECHERS × Mario聯乘涼鞋及服飾 Mario Luigi碧姬公主等悉數登場

SKECHERS × Nintendo Super Mario™冒險再續！ 春夏聯乘系列Foamies®涼鞋及服飾登場 「Jump To Your Goal」：換上輕盈裝備，開啟春夏冒險新關卡

SKECHERS與Nintendo Super Mario™今個春夏再度Power Up，將Super Mario™的經典遊戲元素延伸至成人及童裝Foamies®涼鞋以及服飾系列。 水上活動必備的 Foamies® 涼鞋系列自然成為今季主角。是次 SKECHERS Super Mario™ 別注版將經典遊戲元素巧妙融入設計之中，瑪利歐Mario、路易吉Luigi、碧姬公主、奇諾比奧及庫巴等人氣角色悉數登場。 可調式後跟鞋帶別具心思 成人款式特別配搭立體Super Mario™鞋飾作點綴，包括無敵星、終點旗杆及角色圖案，增添層次與辨識度。可調式後跟鞋帶同樣別具心思，呼應角色主題配色之外，更印上城堡剪影圖案，後跟扣位加入蘑菇細節，仿如置身Super Mario™王國。

男裝Foamies® Surge鞋面採用超輕量Foamies® EVA防水防異味材質，搭配可調式後跟鞋帶與靈活抓地鞋底，透氣舒適兼備。配色上設瑪利歐（藍紅）及路易吉（白綠）兩大選擇，無論日常休閒或假日戶外活動都同樣適合。 女裝Foamies® Max Cushioning®則結合品牌兩大專利緩震技術——Max Cushioning®緩震設計結合Ultra Go®緩震中底，加上柔軟鞋床與耐磨外底，帶來穩定而舒適的穿著體驗。其柔軟厚底設計不單能夠舒適承托雙足，同時修飾腿部比例，增添造型感。配色方面，除了清新的瑪利歐（紅白藍），更有近年大熱的大地色系奇諾比奧（卡其）配色。

Swifters使用快乾材質 專為好動小朋友設計的 Foamies® Swifters，同樣充滿驚喜，左右腳不對稱的圖案設計，讓右腳上的庫巴與栗寶寶，與左腳的瑪利歐團隊在足下「對決」。鞋款亦用上快乾Foamies® EVA材質，配合後跟鞋帶設計，確保活動時穩定貼合。

除Foamies®涼鞋外，SKECHERS Super Mario™系列亦同步推出多款成人與童裝服飾，將經典遊戲靈魂注入全身穿搭 。 成人系列主打剪裁寬鬆的梭織外套，胸前飾有經典Super Mario™標誌與 SKECHERS logo，袖位更藏有「?」磚塊細節；短袖 T 恤則選用舒適的棉質混紡布料，除了黑白簡約 Logo 款，還有集結瑪利歐、路易吉、碧姬及奇諾比奧的藍色及綠色款式，配上「Jump To Your Goal」標語，為日常造型增添玩味。

童裝系列亦推出純棉短袖T恤，質感柔軟透氣。設計之一以終點旗杆為主題，並有瑪利歐、路易吉、碧姬與奇諾比奧一同奔向終點旗杆的畫面，搭配無敵星、超級蘑菇與「?」磚塊元素，視覺效果極具活力；另一款設計則以庫巴及栗寶寶為主角，結合「Jump To Your Goal」標語，營造鮮明視覺效果。每款設計均設兩款配色，與成人款互相呼應。系列同時備有棒球帽、單肩包及斜孭袋。 SKECHERS Super Mario™聯乘鞋履系列現已於全線SKECHERS香港及澳門專門店及官方網店發售。服飾及配飾系列於指定香港及澳門專門店及官方網店發售。