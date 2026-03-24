深圳好去處｜三大海邊懸崖咖啡店 深圳版峇里島！景色一流歎下午茶/日落打卡必到

深圳版「小希臘」及「峇里島」現身！想拍出超打卡的海島度假靚相，記者整合近期三間人氣打卡海邊懸崖咖啡店，趁假期約埋朋友去歎下午茶、睇日落，即睇詳情！

松善SENSEA·懸崖上的海景餐廳 最近深圳新開通的溪涌站，地鐵就能直達海邊棧道，沿著景色優美的步道一直走，就有一間藝術感十足的度假村——松善 SENSEA，距離市區只需30分鐘車程，就可以在一片波光粼粼的玻璃海中度過寫意假期！度假區內設計高級，有如置身峇里島一樣！整個度假區以粉調木質元素為設計靈感，分為酒店區與餐廳區，其中更有充滿悠閒氛圍，可以享用精緻下午茶的咖啡廳；二樓則是餐廳區，更設有酒吧，可以在270°全景落地玻璃窗旁細味美食！若想飽覽整個海景，只需走到三樓天台即可俯瞰整片玻璃海，打卡一流。餐廳設有約每人200元人民幣的最低消費，想來打卡就記得要留意！

松善SENSEA · 懸崖上的海景餐廳 地址：深圳市龍崗區葵涌街道深葵路1091號 交通方法：地鐵8號線至溪涌站，打車約5至10分鐘即到達 營業時間：11:00 – 23:00

BAMBOO HOUSE 懸崖山頂店 今年另一個度假感爆棚的打卡海景店，位於今年一月才正式開放的景區「望魚嶺」之中！位於景區山頂的BAMBOO HOUSE，全店採用原木色調搭配波希米亞風流蘇傘，營造出異國度假氛圍。必到第一排的懶人沙發位，可以望著整片晶瑩剔透的玻璃海，一邊喝咖啡，一邊細聽海浪聲，治癒感滿分。雖然咖啡店要求入座必須按人頭消費，但無設置低消限制，店內咖啡等飲料等價格約為40元人民幣。除了在山頂打打卡外，來到望魚嶺更可以規劃一日遊行程：可以先到被譽為「最美海岸線」的西涌天文台，再到懸崖海景咖啡店喝杯咖啡後，回程時可順道前往西涌沙灘。

BAMBOO HOUSE 懸崖山頂店 地址：深圳市大鵬新區西涌社區健康服務中心(望魚嶺景區內) 交通方法：望魚嶺大門口不能停車，建議可到西涌社區健康服務中心或天文台停車場泊車，再轉乘接駁巴士，每位單程15元；來回25元 營業時間： 10:00 - 19:30

Seaone 海壹·海景長廊餐廳 位於深圳南澳的Seaone 海壹·海景長廊餐廳，絕對能滿足各位「偽旅行」的慾望！純白色調的獨棟小樓，四周種滿充滿度假風的棕櫚樹，令人感覺置身希臘聖托里尼一樣！坐在餐廳最受歡迎的靠海露天茶座，點一杯咖啡，感受海風，就最愜意不過。這裡提供多樣化的西餐與小吃，價格亦相當親民。飲品人均消費約38元人民幣，正餐主菜則約68元人民幣，來歎個下午茶或來約會晚餐都非常適合。餐廳下方設有小坡道，用餐後更可以直達藍寶石沙灘。

Seaone 海壹·海景長廊餐廳 地址：深圳市南澳藍寶石沙灘 交通方法：乘公交E11到「下企沙站」下車，步行600多米即可到達 營業時間：11:00 - 21:00