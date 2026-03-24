昂坪360×嘉頓設春日滋味派對 限時小童來回纜車車票$30 必影巨型香葱薄餅/家庭什餅打卡位

復活節假期即將來臨，不知道家長們計劃帶小朋友到哪裡玩？3月25日至5月10日期間，昂坪360首次聯乘嘉頓打造「春日滋味派對」。除了可打卡巨大化的香葱薄餅、生命麵包、家庭什餅及生命麵包主題纜車外，小朋友更可以$30享受來回纜車限時優惠及參與三文治工作坊，絕對是假期玩樂首選地方。

限定生命麵包主題纜車！ 來到昂坪當然要坐標誌性纜車。活動期間，兩架水晶車廂將以生命麵包的包裝造型登場，經典藍白格仔圖案配上昂坪的藍天白雲，相當適合打卡。

生命麵包造型纜車

巨大化嘉頓經典產品打卡位 踏入昂坪市集，大小朋友隨即發現4米高的生命麵包主題復活蛋，配上可愛的兔子耳朵，滿滿的節日元素。復活蛋一旁更加設有嘉頓經典產品，包括忌廉威化、牛油蛋糕、朱古力手指餅等，瞬間勾起不少人的回憶。驚喜豈止於此。昂坪市集內，多款嘉頓經典產品同時以巨大化造型亮相，涵蓋香葱薄餅、生命麵包和家庭什餅，不妨與自己喜愛的產品合照，留下珍貴記憶。

小朋友專享$30來回纜車優惠 同時，昂坪360推出小朋友3重限時優惠。11歲或以下的小朋友可以$30超抵價乘坐來回纜車，並且憑纜車門票獲贈「嘉頓集出滋味遊戲卡」。玩家只需集齊3個「打卡點」的印章，即可免費帶走家庭什餅磁貼夾盲盒一個或嘉頓產品造型抹手巾一條，以及嘉頓美食包一份。完成蓋章遊戲再可以換領「嘉頓三文治工作坊」入場券，親手製作專屬的三文治，有得玩又有得拎！

$30 本地小童來回纜車門票優惠 小童賓客須出示香港身分證正本 (11歲或以下小童則為香港出生證明書正本或副本) 以核實年齡。 嘉頓三文治工作坊 日期：2026年4月3日至7日、5月1日至3日（共8日） 時間：上午11時至下午5時 （每天六場，每場大約一小時，首場開始時間為上午11時，尾場開始時間為下午4時） 工作坊地點：昂坪市集2號店Mountain Café