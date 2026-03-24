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生活
出版：2026-Mar-24 16:00
更新：2026-Mar-24 16:00

昂坪360×嘉頓設春日滋味派對 限時小童來回纜車車票$30 必影巨型香葱薄餅/家庭什餅打卡位

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復活節假期即將來臨，不知道家長們計劃帶小朋友到哪裡玩？325日至510日期間，昂坪360首次聯乘嘉頓打造「春日滋味派對」。除了可打卡巨大化的香葱薄餅、生命麵包、家庭什餅及生命麵包主題纜車外，小朋友更可以$30享受來回纜車限時優惠及參與三文治工作坊，絕對是假期玩樂首選地方。

(4) 生命麵包造型纜車 Life Bread Themed Cable Cars

昂坪360首次聯乘嘉頓打造「春日滋味派對」。

限定生命麵包主題纜車！

來到昂坪當然要坐標誌性纜車。活動期間，兩架水晶車廂將以生命麵包的包裝造型登場，經典藍白格仔圖案配上昂坪的藍天白雲，相當適合打卡。

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(5) 生命麵包造型纜車 Life Bread Themed Cable Cars

生命麵包造型纜車

巨大化嘉頓經典產品打卡位

踏入昂坪市集，大小朋友隨即發現4米高的生命麵包主題復活蛋，配上可愛的兔子耳朵，滿滿的節日元素。復活蛋一旁更加設有嘉頓經典產品，包括忌廉威化、牛油蛋糕、朱古力手指餅等，瞬間勾起不少人的回憶。驚喜豈止於此。昂坪市集內，多款嘉頓經典產品同時以巨大化造型亮相，涵蓋香葱薄餅、生命麵包和家庭什餅，不妨與自己喜愛的產品合照，留下珍貴記憶。

(6) 巨型嘉頓生命麵包復活蛋主題裝置 Giant Garden Life Bread Easter Egg Installation 20260323 NP360 0856 20260323 NP360 1091 (10) 巨型嘉頓生命麵包復活蛋主題裝置 Giant Garden Life Bread Easter Egg Installation (16) 經典嘉頓產品打卡位 香葱薄餅 Classic Garden Product Photo Spots Pop Pan Spring Onion Crackers

小朋友專享$30來回纜車優惠

同時，昂坪360推出小朋友3重限時優惠。11歲或以下的小朋友可以$30超抵價乘坐來回纜車，並且憑纜車門票獲贈「嘉頓集出滋味遊戲卡」。玩家只需集齊3個「打卡點」的印章，即可免費帶走家庭什餅磁貼夾盲盒一個或嘉頓產品造型抹手巾一條，以及嘉頓美食包一份。完成蓋章遊戲再可以換領「嘉頓三文治工作坊」入場券，親手製作專屬的三文治，有得玩又有得拎！

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$30本地小童來回纜車門票優惠

小童賓客須出示香港身分證正本 (11歲或以下小童則為香港出生證明書正本或副本以核實年齡。

嘉頓三文治工作坊

日期：202643日至7日、51日至3日（共8日）

時間：上午11時至下午5

（每天六場，每場大約一小時，首場開始時間為上午11時，尾場開始時間為下午4時）

工作坊地點：昂坪市集2號店Mountain Café

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