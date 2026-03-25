On「Real Energy」展示Cloudmonster 3跑鞋 Social Club Series 3段混音對應3種跑步節奏

瑞士運動品牌 On，於星光大道設置「Real Energy」體驗空間，邀請全港跑手與公眾，一同探索全新Cloudmonster 3系列最新進化版跑鞋。跑友除可在「Real Energy」體驗Cloudmonster第三代跑鞋的緩震效果，更可體驗本地電子音樂單位Social Club Series，特別為跑友製作的3段電子混音節拍。 Real Energy體驗空間由即日起至3月29 日，於尖沙咀星光大道向公眾開放，On將聯同本地跑會舉辦一系列 On社群跑。參加者可透過合作跑會報名，試穿全新Cloudmonster 3日常訓練跑鞋，親身體驗CloudTec緩震結構，為跑手提供強勁回彈及推進感，以升級動能提升跑步表現。

同場還有專為長距離訓練跑設計的Cloudmonster 3 Hyper，此鞋特別與精英運動員攜手研發，經過多重實地測試。中底採用升級版Helion HF超級泡棉，提供卓越避震回彈力與彈性。跑鞋的無碳纖板設計，有效減輕長跑為雙腿帶來的負擔，今次升級版的後跟，結構更加強支撐與舒適度，成為藉得運動員信賴的強勁訓練夥伴。

3 段 mixtape 專為訓練而設 此外，Social Club Series特別為Real Energy企劃製作3段mixtape，包括適合日常訓練的柔和「Miami Brass Easy Run」輕鬆跑，當中以柔和R&B節奏，陪伴輕鬆配速，讓步伐自在延伸，在舒適律動中享受跑步的愉悅。「Tech House Steady Run」定速跑，則以強烈techno節拍與bass music的低頻律動，幫助跑手以穩定節奏，逐步提升配速，進入專注且流暢的長跑訓練。「Drum & Bass Tempo Run」節奏跑則以節奏達160bpm以上的D&B音樂，提升跑者的能量值。這段混音特別為高強度與臨界訓練而設，有助跑者激發潛能，突破極限。跑者只需掃描相關二維碼，便能聽取這3段跑步的節奏。

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