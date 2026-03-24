米芝蓮2026｜唐閣連續11年蟬聯三星 揭天花板名菜釀焗鮮蟹蓋美味不朽之謎

《香港澳門米芝蓮指南2026》上星期揭曉完整上榜名單，入選三星餐廳跟上屆不變，當中香港朗廷酒店旗下粵菜食府唐閣連續11年蟬聯米芝蓮三星，招牌名菜釀焗鮮蟹蓋堪稱本地天花板，一直獲得不少食客讚賞，包括《am730》記者在內。究竟這蟹蓋何解俘虜眾人味蕾？即刻解構三星釀焗鮮蟹蓋美味不朽之謎！ 文：Vera Gee

米芝蓮2026｜滿載儀式感 蟹肉鮮甜細嫩 《am730》記者曾經以普通客人身份私下慕名光顧唐閣，並沒有掛著「飲食記者」的旗幟，在沒有通知酒店公關下，細嘗幾款點心與其馳名釀焗鮮蟹蓋，與友人一試難忘，留下深刻回憶。蟹蓋用銅金色的蟹形器皿盛載，充滿儀式感。外層包著極薄、色澤金黃均勻的酥脆炸漿，脆中起酥；填得滿滿的蟹肉鮮美細嫩，保留鮮甜蟹汁，勝在忌廉汁毫無厚膩之感，反而優雅地襯托蟹肉完美融合，洋蔥如畫龍點睛巧妙引出誘人甜香，令人有一吃再吃停不了的慾望。

自此，記者去其他菜館吃過一些釀焗蟹蓋，至今都吃不到那水準。不是蟹肉不夠鮮甜，就是缺少蟹汁；不是忌廉汁霸道遮蓋蟹肉的鮮甜，就是洋蔥味道太搶。焗釀蟹蓋的和諧優雅，唐閣始終是天花板級數。

米芝蓮2026｜五隻鮮蟹份量足料 話說唐閣中餐行政總廚黃智輝師傅務實沉穩、注重細節，看重團隊合作的力量，帶領廚師團隊一直堅守對食材質素的要求，著重每道菜式忠於傳統風味，體現粵菜的深厚文化底蘊。 他們選用新鮮的本地花蟹和阿拉斯加蟹蒸至僅熟，人手把蟹肉拆下來，細心填入蟹蓋內，然後再混合黃金比例的洋蔥和自家調製的忌廉汁，最後鋪上麵包糠，以特定時間火候，焗至金黃色澤。他們用上多達五隻鮮蟹的蟹肉，份量十分足料，令人滿足！一客手工釀焗鮮蟹蓋盛惠$320，定價合理。

米芝蓮2026｜釀焗鮮蟹蓋豐盛套餐 如想體驗豐盛的三星蟹蓋套餐滋味，不妨來吃個共有九品的午市套餐($1,180)，有齊釀焗鮮蟹蓋、特式拼盤（蜜汁銀鱈魚、蜜汁餞叉燒、原隻鮑魚花膠酥)、韮皇花膠瑤柱羹、桃膠燉木瓜等；唐閣特選午餐($1,680)吃盡尊貴食材，六品除了釀焗鮮蟹蓋，還有濃湯遼參瑤柱燴官燕、上湯焗開邊龍蝦、香蔥鮮菌和牛粒、原隻鮑魚福建飯及甜品。

米芝蓮2026｜黃師傅效力18載 能夠連續11年榮獲最高三星殊榮，黃智輝師傅內心有甚麼感受？黃師傅表示：「在唐閣工作的18年間，我每天仍然抱著期待與熱誠，與廚師團隊一同準備每一道菜。能再次獲得米芝蓮的肯定，實在深感榮幸。我衷心感謝餐廳前線與後勤團隊，為每位賓客締造獨特而難忘的唐閣粵菜體驗；同時亦特別感謝各位賓客，他們的支持與鼓勵讓我們持續進步，努力為唐閣創造更美好的未來。」

唐閣 地址:尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店1樓及2樓 電話:2132 7898 網上訂座