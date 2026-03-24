利東街中港城推世界鋼琴日慶祝活動 設街頭公共鋼琴/頂尖鋼琴家四手聯彈

鋼琴是不少香港孩子的必學樂器之一，以這件港人最熟悉樂器為主題的「2026世界鋼琴日」定於3月29日。當日起，利東街與中港城推出「88 琴鍵，鬧市中開放」慶祝活動，與公眾一起分享與連結音樂回憶。利東街中庭同時舉辦開幕禮，訪客可欣賞頂尖鋼琴家四手聯彈的演出，相當精彩。另外，利東街和中港城分別設置一部「公共鋼琴」，所有人都能透過這部鋼琴彈奏出自己的旋律，不妨到場將旋律分享給社區！

每年的第 88 日為世界鋼琴日 鋼琴擁有88個黑白琴鍵，因此世界鋼琴日將會定於每年的第88日。利東街和中港城聯同人民鋼琴@thepeoplespiano和本地文化媒體搞搞搞@gaugaugaupage舉辦為期1個月的鋼琴主題街頭慶典。 開幕禮焦點「四手聯彈」表演 3月29日當日，利東街將會舉辦開幕禮，推出多個互動體驗，為鋼琴日拉開序幕。91歲網紅鋼琴婆婆Cindy施美娥將會透過鋼琴詮釋時光沉澱的旋律，表達夕陽無限好的精神。街頭鋼琴表演者OLDTANG & BRENDAN將以動漫音樂改編和街頭鋼琴演奏，帶領觀眾進入多個經典動漫故事。多位知名鋼琴家包括張天麒、呂中極、謝淑怡、林雅賢、陳曉彤及吳鈺凝更會同台演出，觀眾可欣賞考驗默契的「四手聯彈」。香港爵士樂教父Ted Lo(羅尚正)亦會按照現場觀眾隨心所欲、共同創作的樂譜，化為爵士樂章。

最後當然少不了一系列的工作坊及分享會，讓公眾從不同角度認識鋼琴。 「 88 琴鍵，鬧市中開放」開幕禮 日期： 2026年3月29日 (星期日) 時間： 下午 5 時 地點： 灣仔利東街中庭 活動詳情可瀏覽「利東街」網站