Aesop全新保養系列 首支A醇精華油登場！敏感肌同樣適用 穩定膚質/緊緻肌膚

澳洲品牌Aesop歷經十年悉心研發後，推出全新「時韌煥新精粹油」，為品牌首支A醇精華油，為品牌肌膚護理系列揭開全新篇章。全新配方以類視黃醇(Retinoid)為主打，以更親膚性的羥基頻哪酮視黃酸酯(HPR)，降低刺激不適的可能，令過敏肌同樣用得安心，即睇詳情！

全新成份 穩定膚質之餘用得安心 「時韌煥新精粹油」配方主要成分為羥基頻哪酮視黃酸酯(HPR)，為一種新型態的視黃酸酯(Retinoate)，效能可比擬視黃醇(Retinol)，但同時更親膚及穩定，降低肌膚過敏刺激的可能。「HPR」作為代替傳統維他命A衍生物，加入這款護膚精華油中，結合有助於強化屏障的角鯊烷、大西洋雪松，能促進表層細胞更新、穩定膚況，並改善膚質。成份溫和，肌膚敏感者同樣能用得安心。

強化屏障 煥活緊緻肌膚 「時韌煥新精粹油」中的類視黃醇成分，幫助煥活肌膚，隨著肌膚更新節奏一同起作用，包括代謝步調逐漸放慢、因鎖水脂質減少而可能變脆弱的屏障等。為了進一步強化肌膚屏障、支持肌膚平衡，「時韌煥新精粹油」更添加大量潤膚性保濕成分「角鯊烷」，以及滋養維他命成份，呈現豐潤細緻質感，塗抹後能迅速被肌膚吸收。同時配方加入多種植物萃取與精油成分，當中大西洋雪松除了能舒緩肌膚，更散發沉穩木質香氣，令用家帶來放鬆的感官體驗。

夜間保養指南 想有效夜間護膚，建議於晚間使用「時韌煥新精粹油」。於潔面與使用調理液後，取3至5滴按摩至吸收，再完成後續的保養程序。對於初次使用A醇產品的新手，可先從每三晚一次開始，逐漸增加頻率，膚況穩定時，早晚皆能使用。使用A醇產品建議配搭高系數防曬產品，以免受到光傷害。