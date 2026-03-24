Art Central 2026｜5件必睇大型裝置！500位藝術家作品 大型裝置/畫作/美食攤

中環年度藝術盛事藝術中環展會Art Central 2026正式揭幕，今年活動邀請100 間畫廊及 500 位來自香港、亞洲以至世界各地的藝術家駐場，當中包括大型裝置藝術、雕像及畫作，另外亦有美食區，大家可以在場飽歎限定美食，藝術迷必去！以下為大家精選場內5件必睇大型裝置，大家入場看展時不妨留意下！

5件必睇大型裝置 1.大華銀行藝術空間：凌佩詩《白鏡——內觀之境》（2026） 大華銀行委約香港藝術家凌佩詩創作全新大型水墨藝術裝置《白鏡——內觀之境》（2026），以當代手法詮釋傳統水墨之靜觀力量。作品結合凌氏多年對細胞圖像的研究成果，並融會她於劍橋大學的科學探索，構築出一座沉浸式雕塑花園。此乃凌氏歷來規模最大之裝置，由多組手工紙雕塑及流動畫面組成，展現其對紙材與空間語言的獨到掌握。觀者置身其間，彷彿步入一處靜謐而具冥想氛圍的庭園，在繁忙的藝術博覽會場中，尋得片刻內省與平靜。

2.Touch Gallery：莫鎧靖《凝形之器》（2026） 作品靈感源自2024年香港首次發現的恐龍化石，藝術家由此反思生命與物件在時間中被保存的方式。作品借鑑化石與琥珀的自然生成過程，透過3D掃描與列印技術，模擬一場「加速的化石化」實驗，將日常物件轉化為陶瓷與樹脂雕塑。裝置以虛構實驗室中的「工作坊」形式呈現，探討數位時代中關於恆久性、價值與記憶的議題。

協作夥伴：Carmen Tsui, Myron Lai, Simon Wu

3.侯嘉琪《折迴 0.01》（2026） 侯嘉琪的新作《折迴 0.01》（2026）以科技與精神狀態為題，將「遞迴」與「折疊」兩種概念化為實時運算感官裝置，呈現藝術家對心理狀態的探索。作品透過動作捕捉與敲擊裝置的聯動，重現她多年來面對躁鬱及強迫症的內在衝突與自我重建。

作品每一次動作的重播並非單純的循環，而是德勒茲（Gilles Deleuze） 意義下的「差異與重複」：重複不再是相同的回返，而是一種不斷生成偏移與變異的機制。在作品看似無窮的「自我呼叫」之中，細微的熵增與扭曲讓每一次折疊都開啟通往全新「生成」（becoming）的一道縫隙。

4. Yiwei Gallery：黃毓茗《Sunken Echoes 》（2026） 黃毓茗以黑色生牛皮構築山形結構，配以半透明貝殼與懸浮容器，營造出由引力與斥力交織的動態場域。作品靈感源自東方哲學中的「勢」之概念，展現形態所蘊含的牽引與流動。藝術家以材質張力與空間壓力，引導觀者於感知中移動與平衡；在快速變遷的時代裡，「勢」化為一種自我調律的直覺，使人重新思考自身位置與觀看方式。

5.Square Street Gallery：OrangeTerry《信仰現成 》（2026） 香港藝術家兼工業設計師 OrangeTerry 以再造日常物件見稱，擅長將家具與現成材料轉化為具雕塑感的藝術裝置。其2026年新作《信仰現成》以一張由藝術家友人贈送的長椅為藍本，轉化成介乎功能與藝術之間的作品。長椅被抽離原有的宗教意涵，變為觀者內省的空間，誘發對信仰與價值的反思。此項目由 THE BOTANICAL 支持呈獻。 Art Central 2026

日期：2026年3月25日至29日

地址：中環海濱

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