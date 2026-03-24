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出版：2026-Mar-24 19:00
更新：2026-Mar-24 19:00

Art Central 2026｜5件必睇大型裝置！500位藝術家作品 大型裝置/畫作/美食攤

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Art Central 2026｜5件必睇大型裝置！500位藝術家作品 大型裝置/畫作/美食攤

Art Central 2026｜5件必睇大型裝置！500位藝術家作品 大型裝置/畫作/美食攤

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中環年度藝術盛事藝術中環展會Art Central 2026正式揭幕，今年活動邀請100 間畫廊及 500 位來自香港、亞洲以至世界各地的藝術家駐場，當中包括大型裝置藝術、雕像及畫作，另外亦有美食區，大家可以在場飽歎限定美食，藝術迷必去！以下為大家精選場內5件必睇大型裝置，大家入場看展時不妨留意下！

中環年度藝術盛事藝術中環展會Art Central 2026正式揭幕 現場設美食區，大家可以在場飽歎限定美食 WhatsApp Image 2026 03 24 at 16.10.42 WhatsApp Image 2026 03 24 at 16.10.39 (1) WhatsApp Image 2026 03 24 at 16.10.45 (2) WhatsApp Image 2026 03 24 at 16.10.41

5件必睇大型裝置

1.大華銀行藝術空間：凌佩詩《白鏡——內觀之境》（2026）

大華銀行委約香港藝術家凌佩詩創作全新大型水墨藝術裝置《白鏡——內觀之境》（2026），以當代手法詮釋傳統水墨之靜觀力量。作品結合凌氏多年對細胞圖像的研究成果，並融會她於劍橋大學的科學探索，構築出一座沉浸式雕塑花園。此乃凌氏歷來規模最大之裝置，由多組手工紙雕塑及流動畫面組成，展現其對紙材與空間語言的獨到掌握。觀者置身其間，彷彿步入一處靜謐而具冥想氛圍的庭園，在繁忙的藝術博覽會場中，尋得片刻內省與平靜。

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大華銀行藝術空間：凌佩詩《白鏡——內觀之境》（2026）

2.Touch Gallery：莫鎧靖《凝形之器》（2026）

作品靈感源自2024年香港首次發現的恐龍化石，藝術家由此反思生命與物件在時間中被保存的方式。作品借鑑化石與琥珀的自然生成過程，透過3D掃描與列印技術，模擬一場「加速的化石化」實驗，將日常物件轉化為陶瓷與樹脂雕塑。裝置以虛構實驗室中的「工作坊」形式呈現，探討數位時代中關於恆久性、價值與記憶的議題。
協作夥伴：Carmen Tsui, Myron Lai, Simon Wu

Touch Gallery：莫鎧靖《凝形之器》（2026）

3.侯嘉琪《折迴 0.01》（2026）

侯嘉琪的新作《折迴 0.01》（2026）以科技與精神狀態為題，將「遞迴」與「折疊」兩種概念化為實時運算感官裝置，呈現藝術家對心理狀態的探索。作品透過動作捕捉與敲擊裝置的聯動，重現她多年來面對躁鬱及強迫症的內在衝突與自我重建。
作品每一次動作的重播並非單純的循環，而是德勒茲（Gilles Deleuze） 意義下的「差異與重複」：重複不再是相同的回返，而是一種不斷生成偏移與變異的機制。在作品看似無窮的「自我呼叫」之中，細微的熵增與扭曲讓每一次折疊都開啟通往全新「生成」（becoming）的一道縫隙。

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侯嘉琪《折迴 0.01》（2026）

4. Yiwei Gallery：黃毓茗《Sunken Echoes 》（2026）

黃毓茗以黑色生牛皮構築山形結構，配以半透明貝殼與懸浮容器，營造出由引力與斥力交織的動態場域。作品靈感源自東方哲學中的「勢」之概念，展現形態所蘊含的牽引與流動。藝術家以材質張力與空間壓力，引導觀者於感知中移動與平衡；在快速變遷的時代裡，「勢」化為一種自我調律的直覺，使人重新思考自身位置與觀看方式。

Yiwei Gallery：黃毓茗《Sunken Echoes 》（2026）

5.Square Street Gallery：OrangeTerry《信仰現成 》（2026）

香港藝術家兼工業設計師 OrangeTerry 以再造日常物件見稱，擅長將家具與現成材料轉化為具雕塑感的藝術裝置。其2026年新作《信仰現成》以一張由藝術家友人贈送的長椅為藍本，轉化成介乎功能與藝術之間的作品。長椅被抽離原有的宗教意涵，變為觀者內省的空間，誘發對信仰與價值的反思。此項目由 THE BOTANICAL 支持呈獻。

Art Central 2026
日期：2026年3月25日至29日
地址：中環海濱
官方網站

Square Street Gallery：OrangeTerry《信仰現成 》（2026） Square Street Gallery：OrangeTerry《信仰現成 》（2026）

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