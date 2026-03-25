7-Eleven聯乘GRS及BeCandle 推限定潮流商品 復古工裝服飾/香薰系列限量發售

7-Eleven日前首次參與國際潮流文化盛事「ComplexCon香港2026」，並聯同本地潮流品牌Growthring & Supply（GRS）及香氛品牌BeCandle推出三方創意聯乘系列。系列早前於活動中首度亮相，融合7-Eleven經典元素與本地文化設計，帶來工裝服飾、帽款及香薰配飾等多款收藏級單品，並於即日起在7-Eleven啟德概念店展出及開售。

本地文化結合復古工裝風

今次《7-Eleven x GRS x BeCandle》聯乘系列以80年代工裝風格為設計主調，靈感來自7-Eleven於1981年在香港開設首間分店的年代背景，同時參考1993至2003年間使用的第三代香港7-Eleven制服。系列由GRS創意總監Kenji Wong主理設計，並加入品牌標誌性的「九龍」字樣圖案，結合刺繡工藝與復刻洗水效果，呈現帶有懷舊感的潮流風格。

設計中特別加入多個代表7-Eleven在港發展的重要時刻，例如1981年跑馬地首店開業、2021年第1000間分店落戶中環，以及品牌踏入香港45周年等元素，透過刺繡章融入服飾之中，帶出與香港人共同成長的故事。