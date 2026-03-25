7-Eleven聯乘GRS及BeCandle 推限定潮流商品 復古工裝服飾/香薰系列限量發售

7-Eleven日前首次參與國際潮流文化盛事「ComplexCon香港2026」，並聯同本地潮流品牌Growthring & Supply（GRS）及香氛品牌BeCandle推出三方創意聯乘系列。系列早前於活動中首度亮相，融合7-Eleven經典元素與本地文化設計，帶來工裝服飾、帽款及香薰配飾等多款收藏級單品，並於即日起在7-Eleven啟德概念店展出及開售。
本地文化結合復古工裝風
今次《7-Eleven x GRS x BeCandle》聯乘系列以80年代工裝風格為設計主調，靈感來自7-Eleven於1981年在香港開設首間分店的年代背景，同時參考1993至2003年間使用的第三代香港7-Eleven制服。系列由GRS創意總監Kenji Wong主理設計，並加入品牌標誌性的「九龍」字樣圖案，結合刺繡工藝與復刻洗水效果，呈現帶有懷舊感的潮流風格。
設計中特別加入多個代表7-Eleven在港發展的重要時刻，例如1981年跑馬地首店開業、2021年第1000間分店落戶中環，以及品牌踏入香港45周年等元素，透過刺繡章融入服飾之中，帶出與香港人共同成長的故事。
工裝服飾、Cap帽及配飾 主打復古收藏感
系列主打多款工裝風單品，包括綠色工裝恤衫（$1,780）及深紅色工裝外套（$1,980），均以舊版制服為藍本，配上專屬刺繡章及復古洗水效果。
另外亦推出圓領T恤（$780），提供米白及紅色兩款配色，加入45周年字樣及宣傳標語，重現80年代廣告T恤風格。GRS經典「九龍」Cap帽亦推出別注版（$680），配上7-Eleven代表性的橙、綠、紅配色及做舊設計，呈現濃厚街頭風格。配飾方面則有迷你Cap帽小包匙扣（$380），以可收納耳機等小物為設計概念，兼具實用性與潮流感。
BeCandle香薰頸鏈及擴香石
聯乘系列亦加入由本地香氛品牌BeCandle製作的香薰產品，包括Good Mint Farm香薰頸鏈（$488）及Moon Laboratory擴香石套裝（$488）。
香薰頸鏈提供「白」與「玄」兩款香調，分別以草本木質及花果香為主，配合不鏽鋼頸鏈設計，可隨身佩戴。擴香石套裝則以青檸、百里香、雪松及檀香等氣味調配而成，適合放於家中或工作空間使用，同時外盒刻有7-Eleven品牌標語，增添收藏價值。
3月25日起啟德概念店展出 網店同步開售
《7-Eleven x GRS x BeCandle》聯乘系列已於ComplexCon香港2026首次公開，之後將於3月25日起在7-Eleven啟德概念店限定展出，並同日於「7仔預購網店」及7-Eleven App正式開售，數量有限，售完即止。
7-Eleven 啟德概念店
店舖地址：香港九龍九龍城啟德啟德體育園啟德零售館 3 G 樓 M3-007 號舖
營業時間：早上 7 時至晚上 11 時
限定展出日期：由 3 月 25 日起直至另行通知