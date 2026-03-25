樓上尖沙咀新店開幕 免費歎北海道鱈場蟹/日本原隻帶子/Haagen-Dazs雪糕

連鎖海味店「樓上」近年引入多款零食海鮮，受不少港人歡迎！最近「樓上」宣布正式進駐尖沙咀，開設全新概念「招牌店」！3月28日品牌更舉行試食嘉年華，現場免費試食北海道直送海產、Haagen-Dazs雪糕，更大派開幕福袋，參加者更將參與抽籤活動，免費享用首度登港怪獸級「北海道鱈場蟹」，即睇詳情！

全新概念店主打便利店模式 供應補品+零食

全新尖沙咀東海招牌店將深入商廈林立的尖東區，主打各式補品與休閒零食，以便利店模式營運的街舖「招牌店」，吸納不同年齡層的上班族、本地客及旅客，令大眾隨時隨地都能入手好貨。全新概念店主打便利店模式 供應補品+零食

試食嘉年華 免費歎北海道鱈場蟹

即日起起，網上及門市公開免費登記試食嘉年華，費用全免。成功登記得參加者，將參與樓上3月28日尖沙咀試食嘉年華，屆時將會提供多款主打頂級食材可供試食及選購，包括煎急凍日本煮原隻帶子、三文魚鬆魚籽飯以及Haagen-Dazs雪糕等。