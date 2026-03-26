Crocs x ONE PIECE人氣動漫著上腳 波鞋教父Steven Smith神作Crocs Ripple新配色

鞋履品牌Crocs，踏入春季火力全開，與兩大重量級單位聯乘，包括美國波鞋教父Steven Smith，以及動漫《ONE PIECE 海賊王》。這次跨界聯名，Steven Smith帶來一對充滿衝擊力的Crocs Ripple，此鞋的太空飛船造型未來感十足，
適合配搭廢土風(wasteland style)裝扮；ONE PIECE鞋款則以路飛(Luffy)、喬巴(Chopper)、索隆(Zoro)及烈陽號(Thousand Sunny)為主題設計，鞋款設計搶眼吸睛。
Crocs這次以Classic Clog鞋款與ONE PIECE聯乘，將經典洞洞鞋化身成超玩味3D藝術品，直接把人氣爆燈的路飛、喬巴和烈陽號搬上鞋面。當中Luffy Classic Clog還原路飛的招牌紅衫、藍色牛仔褲，還有草帽海賊旗當作專屬鞋釘，隨鞋附贈8款劇中核心道具Jibbitz鞋扣，完美還原路飛劇中的神緒。Chopper Classic Clog則以喬巴大臉接呈現在鞋面，圓滾滾眼神瞬間融化人心，後跟帶是黃白條紋設計，附上藍色小收納包，可愛之餘又超有個性。
Thousand Sunny Classic Clog則是終極收藏級單品，100%烈陽號還原度，左右舷均有精緻印刷細節，鞋跟處更有立體船舵，還有3D立體海賊旗，獅子頭船首為，配上4款專屬Jibbitz，把《ONE PIECE》的細節，完美注入設計裡面。
Steven Smith又一劃時代設計
曾打造New Balance 574及997、Reebok Instapump Fury和Yeezy Boost 700 Wave Runner等經典鞋款的Steven Smith，從事鞋履設計工作40年，加盟Crocs後推出的新作，把前瞻視野注入品牌，徹底顛覆洞洞鞋的外觀。
Crocs Ripple極具未來感的流線輪廓，前衛形態完美結合功能。鞋面同樣設有多處透氣孔，用於調節溫度；採用Free Feel技術來模塑鞋面，不但物料輕盈、透氣、零負擔；配搭 Mellow泡沫鞋床，上腳後如雲朵般軟彈舒適度，為雙腳提供極致緩震。最新Drop 2更迎來全新配色，Graphite / Dusty Olive的首次亮相，以低調沉穩色調，結合街頭運動美學，延伸系列的前衛風格。