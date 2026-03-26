Crocs x ONE PIECE人氣動漫著上腳 波鞋教父Steven Smith神作Crocs Ripple新配色

鞋履品牌Crocs，踏入春季火力全開，與兩大重量級單位聯乘，包括美國波鞋教父Steven Smith，以及動漫《ONE PIECE 海賊王》。這次跨界聯名，Steven Smith帶來一對充滿衝擊力的Crocs Ripple，此鞋的太空飛船造型未來感十足，

Crocs這次以Classic Clog鞋款與ONE PIECE聯乘，將經典洞洞鞋化身成超玩味3D藝術品，直接把人氣爆燈的路飛、喬巴和烈陽號搬上鞋面。當中Luffy Classic Clog還原路飛的招牌紅衫、藍色牛仔褲，還有草帽海賊旗當作專屬鞋釘，隨鞋附贈8款劇中核心道具Jibbitz鞋扣，完美還原路飛劇中的神緒。Chopper Classic Clog則以喬巴大臉接呈現在鞋面，圓滾滾眼神瞬間融化人心，後跟帶是黃白條紋設計，附上藍色小收納包，可愛之餘又超有個性。

Thousand Sunny Classic Clog則是終極收藏級單品，100%烈陽號還原度，左右舷均有精緻印刷細節，鞋跟處更有立體船舵，還有3D立體海賊旗，獅子頭船首為，配上4款專屬Jibbitz，把《ONE PIECE》的細節，完美注入設計裡面。