網上熱話｜網民列6大最Kam派散水餅方式 一人兩片生命麵包未算最癲 最爆收過1粒XXX！

打工仔之間一向有個不明文規定，在辭職後返工的最後一日，需要為公司同事送上散水餅，一方面通知大家即將正式離職，另一方面亦意表對大家的小小心意。部分打工仔可能會在散水餅上花盡心思，但亦有人會視派散水餅為額外的經濟消耗及壓力，更有可能會藉此「玩嘢」。有網民就列出6大最Kam的派散水餅方式，未知你又有否遇過呢？

1.生命麵包 生命麵包絕對是BBQ良伴，但因為一買要一整條份量太多的關係，其他時候可能較少會選擇購買生命麵包。不過，有打工仔就正正睇準一條有好多片，有網民表示「以前做過一間細 local firm，有個 IT 部男同事 last day，朝早拎住三大條嘉頓生命麵包返公司。佢行勻全場每人派兩塊，連牛油都無滴」、「最癲係佢用釘書機，直接將張黃色 post-it 釘落塊包度，上面手寫住『生命滿希望，前路任我創』」、「隔離阿姐收到嗰陣望住兩塊吉包，細細聲問我哋係咪要落九龍公園餵白鴿」。

2.M&M'S 為了方便派發，多數都會整做一人一份，但亦有人貪方便到一個地步，「見過派M&M'S 倒到幾粒就幾粒」，獲派幾多粒全憑運氣。

3.寵物食品 不止一次有網民表示有公司同事在last day以「買錯」為由，向一眾同事大派寵物食品，真的「買錯」，還是故意取笑留低同事似返工狗，就不得而知。

4.蛋撻 原以為派蛋撻十分正路，但有人表示試過有離職同事開宗明義指自己之所以選擇派蛋撻，全因寓意「祝你瀨撻」

5.桔 廣東話中「得個桔」的意思即係乜都無，可能有離職者睇準呢個意思，在last day派「每一隻桔」，更指背後有段故，「個故事係本來佢調黎呢個位係準備升職，但係表現強差人意所以最後升唔到被調走，送個桔比喻自己得個桔」。

6.洗衣珠 散水餅多數會揀可食用之物，但亦有人會以「實用」為送禮準則，例如有人收過「洗衣珠1粒，真係一盒裝再拎一粒出嚟，仲好有儀式感地入埋袋仔」。此外，更特別註解送禮意思，「附上一張『愈洗愈有』卡仔」。