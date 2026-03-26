讀懂狗狗情緒 | 學習和毛孩「說話」 8個狗狗身體語言揭露牠真正情緒

雖然狗狗不懂說話，但其實牠們每天都用自己的方式跟主人溝通「說話」。主人可能會不多注意毛孩的小動作，但你可從牠們尾巴的擺動、耳朵角度、打個哈欠等一些看似普通的動作，來接收牠們的心情與訊息。身為主人，如果能夠理解這些「身體語言」，便可以更能了解牠們的情緒需要，提升與狗狗的溝通緊密度。以下8個狗狗「身體語言」都是養狗的必修課！

動作1. 搖擺尾巴的幅度

動作1. 搖擺尾巴的幅度

很多人會誤以為狗狗搖尾巴就是心情很好，其實並不是絕對。當牠們的尾巴在自然擺動且幅度大，多半代表牠正在享受當下；但若尾巴位置偏低，速度明顯加快，反而可能是焦慮或害怕的反應。如果想真正知道牠們的情緒，不能只靠尾巴來看，而要同時觀察耳朵、眼神以及整個身體姿態，才能作出準確的判斷。

動作2. 低頭並將耳朵往後收

動作2. 低頭並將耳朵往後收

當狗狗把頭壓低、耳朵往後貼緊，甚至露出眼白時，這個動作通常是在表達牠感到害怕，或不自在的心情。好像在說「我不確定現在是否安全?」。通常牠剛被主人責備過，也會用這個「慘慘」姿勢來表達順從，希望減輕現場的緊張氣氛。

動作3. 頻繁打呵欠

動作3. 頻繁打呵欠

狗狗突然一直打呵欠，不一定是因為想睡，而可能是牠正面對著壓力或不熟悉的環境。這種呵欠是一種「自我安撫行為」，這樣可以幫助牠們從緊張的心情中稍微喘口氣。如果主人發現牠在看醫生，或在人多吵雜地方出現這個動作，那就是典型的情緒調節。

動作4. 迴避視線、刻意轉頭

當狗狗不願意跟人有眼神接觸，甚至刻意把頭轉開，通常不是無禮，而是牠用最溫和的方式表達不安。這種行為是在避免衝突，藉此表達牠現在不希望被逼迫或靠得太近，需要一些距離讓自己放鬆。

動作 5. 前半身趴低、屁股翹高

如果狗狗前腳貼地、屁股翹起，這是一個主動逗人玩耍的訊號。這個姿勢通常會伴隨活力十足的尾巴擺動，來表達女期待跟人互動，在狗狗世界是一個十分直接的邀請方式。

動作6. 用鼻子輕觸主人

動作 6. 用鼻子輕觸主人

如果狗狗靠近主人，會輕輕用鼻子碰一下，這就表明了牠想得到關注、想主人撫摸、或是想吃東西的訊號。這個親密又溫柔的互動，常被視為狗狗對主人的依賴。

動作7. 全身毛立起、尾巴垂下

當狗狗突然豎起背毛、繼而把尾巴往下收，身體變得僵硬時，這通常表示著牠受到驚嚇，或覺得正身處在具威脅性的環境中，希望外界能跟牠保持距離。

動作8. 舔毛、舔鼻頭或磨爪子

在狗狗情緒不穩時，牠們會靠舔毛或鼻頭來讓自己安心，這是牠自我安撫的行為之一。另外，有些狗狗出現磨爪子的情況，希望透過重複性的動作來分散自己的注意力，藉此調整心情並緩和壓力。