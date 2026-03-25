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生活
出版：2026-Mar-25 14:00
更新：2026-Mar-25 14:00

親子好去處｜新都城中心聯乘Jumptopia推巨型充氣樂園 7米高滑梯/展出近20種珍奇昆蟲

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復活節長假期將至，想小朋友盡情放電？將軍澳MCP新都城中心攜手Jumptopia及香港昆蟲教育及科普中心推出兩大體驗。焦點活動必屬巨型充氣樂園，多個Kiztopia人氣角色首次以「異寵」造型亮相，打造出7米高巨型「蛇」滑梯和瓢蟲跳彈波波池等玩樂設施。活動同時展出近20種珍奇昆蟲，小朋友可零距離接觸動物，培養他們的愛心，絕對是假期好去處。

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將軍澳MCP新都城中心攜手Jumptopia推出巨型充氣樂園。

設4大玩樂專區 超刺激7米高滑梯！

即日起至426日，「MCP x Jumptopia 巨大化『蟲』林世界」充氣樂園登陸將軍澳。樂園以爬蟲及昆蟲為主題，提供4大主題玩樂專區。7米高巨型「蛇」滑梯和6米高變色龍滑梯必定成為全場焦點，吸引小朋友不斷挑戰。場內同時設有「爬蟲伏匿匿」與「動物小百科」等趣味小挑戰，邊玩邊學動物知識。

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展出20種珍奇生物

另外，活動展出近20種珍奇生物，包括世界最長鍬形蟲長頸鹿鋸鍬形蟲及「防禦大師」紅眼樹蛙等異寵。每逢星期五至日及公眾假期，小朋友可在香港昆蟲教育及科普中心的專業導師團隊的帶領下，零距離親身接觸小動物，探索牠們神秘一面。

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MCP x Jumptopia 巨大化『蟲』林世界」及 復活尋「蟲」記 互動體驗教育區

日期： 即日起至426

時間：

MCP x Jumptopia 巨大化「蟲」林世界

中午 12 時至晚上 (星期一至五、公眾假期除外)

上午 11 時至晚上 (星期六、日及公眾假期)

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復活尋「蟲」記 互動體驗教育區

上午 11 時至晚上

地點： MCP CENTRAL（新都城中心期）L1 天幕廣場

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