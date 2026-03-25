「100%多啦A夢櫻花節」限定商店4月登陸銅鑼灣希慎廣場 手作區＋遊戲區 即睇免費預約入場方法！

「100%多啦A夢櫻花節」將於4月3日至4月19日登陸銅鑼灣希慎廣場。屆時活動將分成3個區域，除了在商場地下的限定商店將販賣全球首發紀念品外，於1樓的多啦A 夢手作區可以拼湊個人專屬法寶吊牌，而在5樓的互動遊戲區則可爭奪每日最強排名贏取限量獎勵，多啦A夢粉絲們絕對不能錯過！

100%多啦A夢櫻花節｜多啦A夢手作區

在多啦A夢手作區，粉絲可於現場自由挑選多款布質吊牌鎖匙扣，並按個人喜好配搭不同造型的多啦 A 夢法寶刺繡章，以及英文字母或數字刺繡章，打造專屬個性化配件。為確保成品效果精緻，現場特設燙印服務，專業人員將協助即時把刺繡章熨貼於吊牌上，讓粉絲可即場完成獨一無二的收藏。另外亦可選擇將刺繡章帶回家，發揮創意自行熨貼在 T 恤、帆布袋或其他個人布品上，襯搭個人風格的造型，粉絲必備！

*為配合現場人流管理，顧客必須在選擇燙印服務當天在現場領取已完成的產品；大會並不接受跨日領取，請粉絲預留時間。