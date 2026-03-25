「100%多啦A夢櫻花節」限定商店4月登陸銅鑼灣希慎廣場 手作區＋遊戲區 即睇免費預約入場方法！

「100%多啦A夢櫻花節」將於4月3日至4月19日登陸銅鑼灣希慎廣場。屆時活動將分成3個區域，除了在商場地下的限定商店將販賣全球首發紀念品外，於1樓的多啦A 夢手作區可以拼湊個人專屬法寶吊牌，而在5樓的互動遊戲區則可爭奪每日最強排名贏取限量獎勵，多啦A夢粉絲們絕對不能錯過！
100%多啦A夢櫻花節｜多啦A夢手作區
在多啦A夢手作區，粉絲可於現場自由挑選多款布質吊牌鎖匙扣，並按個人喜好配搭不同造型的多啦 A 夢法寶刺繡章，以及英文字母或數字刺繡章，打造專屬個性化配件。為確保成品效果精緻，現場特設燙印服務，專業人員將協助即時把刺繡章熨貼於吊牌上，讓粉絲可即場完成獨一無二的收藏。另外亦可選擇將刺繡章帶回家，發揮創意自行熨貼在 T 恤、帆布袋或其他個人布品上，襯搭個人風格的造型，粉絲必備！
*為配合現場人流管理，顧客必須在選擇燙印服務當天在現場領取已完成的產品；大會並不接受跨日領取，請粉絲預留時間。
100%多啦A夢櫻花節｜互動遊戲區
5樓中庭特設挑戰性十足的「飯糰多啦 A 夢拼圖挑戰」，讓參加者比拼反應與速度，展現最快手眼協調力。現場特設每日排行榜，由工作人員定時更新成績；每日結算時，排名前三位的頂尖玩家更可獲得極具收藏價值的特別版「飯糰多啦 A 夢」咕𠱸乙個。每日得獎名單將以電話個別通知，得獎者須於活動結束前親臨現場核實資料並領取獎品。參加者需出示合資格單據或兌換券方可參與。
凡於「100% 多啦 A 夢櫻花節」限定商店或 DDT Store 官方網站購買櫻花節主題商品，單筆消費滿港幣 $1,500，即可憑單據或訂單確認電郵（需核實購買人資料）參加遊戲一次；每滿港幣 $1,500 可換領一次機會，滿 $3,000 即有兩次，如此類推。請注意，優惠以每筆交易計算，恕不接受合併單據。同場亦設有經典拋波遊戲，參加者只需港幣 $50 即可挑戰，贏取一系列限定禮品。
即睇免費預約入場方法
如果有興趣入場參與「100%多啦A夢櫻花節」，今次活動為配合清明及復活節長假期人流管制，特設「整理券」，在4月3日至4月7日期間進入限定商店須預先登記，Klook 平台將於4月1日（星期三）上午11時起獨家開放登記，參觀者須提前網上預約具體的入場日期及時段，名額有限，先到先得。
整理券開放登記時間：4月1日（星期三）上午11時起
登記網站：https://s.klook.com/doraemonsakurafest
需要整理券之時段：4月3日至4月7日
注意事項：
－本活動及相關注意事項之條款及細則，以Klook 活動網頁為準。
－整理券僅作限定商店入場用途，紀念品數量有限，並不保證持券可購買心水紀念品。
－所有貨品數量有限，先到先得，售完即止。
100%多啦 A 夢櫻花節
日期：2026年4月3日至4月19日（4月3日至4月7日進入限定商店需持有入場整理券）
開放時間：限定商店：10:00am - 09:00pm（最後入場時間為 08:45pm）互動遊戲區：10:30am - 09:30pm
地點：銅鑼灣軒尼詩道 500 號希慎廣場