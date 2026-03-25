春日穿搭必買小物！APM Monaco全新PRINTEMPS 系列一秒提升整體造型質感

春天正式上線，女士們必定想在穿搭上加入清爽氣息。一件乾淨俐落的白恤衫，再加上一點淡紫色點綴，瞬間就能把日常/上班 outfit 的整體氣質提升到另一層次。最近，極具人氣首飾品牌 APM Monaco 帶來了全新 PRINTEMPS 系列，利用柔和淡紫來打開春日序幕。系列以簡潔幾何線條打造利落造型，同時保留品牌一貫亮麗層次感，無論戒指、吊墜還是耳飾，都非常百搭。襯衫一戴即有氣場，絕對是造型加分好幫手！

APM Monaco 今季新出的 PRINTEMPS 系列風格多元化，把春日輕盈感化成別緻飾物。柔和淡紫配上亮銀色細節，帶出既乾淨又耐看的氣質，不論是上班服還是周末休閒服，都能自然融入穿搭中。該系列主打百搭、易襯和有層次感；戒指、手鐲、項鍊都可以自由疊戴，輕鬆堆疊出屬於自己的風格。極簡線條設計，簡潔俐落，能靈活滿足不同的搭配需求，作為造型上的點綴小物。

自然融入造型

同系列還推出了淡紫小包袋配飾，並採用了柔滑仿麂皮打造，質感滿分，出席聚會或用來上班都能自然融入造型。整個系列皆以匠心工藝展現了優雅格調與多面搭配的無限可能。

無論大家正準備迎接新季節，還是想為穿搭造型加添點綴，PRINTEMPS 系列都是一個不錯的選擇。今個春夏，不妨挑選一件屬於自己的淡紫小心機，為每天添上好心情和打扮儀式感。