Disney+ 愛情傳記劇集《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》 直擊「美國王室」甘迺迪家族豪門內情

由《美麗毒素》（The Beauty）及《9-1-1》金牌監製Ryan Murphy親自操刀，Disney+ 最新串流劇集《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》（Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette）描述已故美國總統約翰甘迺迪的兒子小甘迺迪（JFK Jr）和Carolyn Bessette的愛情故事。從Carolyn在品牌Calvin Klein內工作、到由Calvin介紹二人認識，並交代到他們墮入愛河的經過。劇集亦大膽揭開小甘迺迪當年轟動全美的多段情史，包括與流行天后Madonna於80年代末的短暫地下情，及影射《標殺令》（Kill Bill）女星戴露漢娜（Daryl Hannah）如何纏着小甘迺迪及一心想嫁入豪門。

《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》由Sarah Pidgeon和Paul Anthony Kelly擔任男女主角，劇中最突出是由娜奧美屈絲（Naomi Watts）飾演的甘迺迪的夫人Jacqueline Kennedy Onassis，而梅麗史翠普（Meryl Streep）女兒Grace Gummer則飾演甘迺迪總統夫婦四名子女中唯一仍然在生女兒Caroline Kennedy，兩人同樣深深表現到甘迺迪家族背後的壓力和承受極大責任。劇集帶領觀眾重返90年代，見證當年轟動全球最動人、亦都令人最痛心的愛情故事。在被譽為「美國王室」的甘迺迪家族光環背後，到底隱藏著多少鮮為人知的沉重枷鎖？而Carolyn Bessette至今仍被奉為時尚女王的魅力何在？以下為大家深入剖析劇集必睇原因，一起見證這段刻骨銘心的宿命悲劇！

90年代最轟動愛情故事，金童玉女敵不過「甘迺迪詛咒」？ 前美國總統之子John F. Kennedy Jr.與當代時尚女王Carolyn Bessette被傳媒封為「Golden Couple」，對比眾多荷李活經典情侶，這對現實中的天之驕子在神秘感與貴族氣息籠罩下，堪稱90年代最具代表性的模範戀人。《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》鉅細靡遺地還原二人從邂逅、深陷熱戀，到捱過種種社會壓力與政治風波、最終低調成婚的轉折過程。可惜步入婚姻後3年，二人就因飛機失事，雙雙罹難，而Carolyn Bessette當時更只有33歲。這段愛得轟烈、結局更震撼全球的愛情傳奇，時至今日依然讓無數觀眾如痴如醉，慨嘆這對傳奇伴侶的悲慘宿命。

剖白「美國王室」華麗背後辛酸痛苦 John F. Kennedy Jr.貴為前美國總統甘迺迪(JFK)之子，與人稱「Jackie O」的第一夫人母親Jacqueline Kennedy Onassis，一家人被視為「美國王室」。他們憑藉出眾的顏值、高雅氣質與卓越品味，永遠是傳媒與大眾追逐的焦點。然而，在鎂光燈的萬丈光芒背後，亦赤裸裸地披露了這個第一家庭所承受的沉重代價：日以繼夜的狗仔隊瘋狂跟蹤、被無限放大的家醜與悲慟，以及甘迺迪總統遇刺案所留下的陰霾。這些情節都讓劇集更具情感穿透力，帶領觀眾看透名聲背後那份刻骨銘心的痛楚。

大揭紐約時尚圈秘聞 劇集細膩描繪了Carolyn Bessette的傳奇成名路：如何由一名銷售助理，憑藉敏銳觸覺晉升為Calvin Klein的公關大腦及得力助手。在影壇新星Sarah Pidgeon的演繹下，完美還原了Carolyn一個又一個經典造型，將其標誌性的極簡主義美學發揮得淋漓盡致。從早期的低調奢華風格，黑白駝經典配色的修身剪裁穿搭，到後期為應對媒體而化的「戰鬥妝容」與標誌性紅唇，不只是視覺盛宴，更是她對外界的優雅防禦，特別是那件著名的Prada駱駝色軍裝外套。對Carolyn而言，那件外套不單是時尚，更是她隔絕外界惡意評價的華麗盔甲。《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》見證政要之子與時尚女王結合，對時裝界的描寫自然成為劇集一大亮點！Carolyn Bessette短時間由Calvin Klein售貨店員晉升到品牌公關總監，劇中會見到女主角如何協助設計師Calvin Klein奠定時尚王國地位！劇中就出現過Carolyn為荷李活巨星Annette Bening試造型，時尚觸覺令Klein刮目相看；之後更在一堆模特兒大頭相之間，一眼看中當年寂寂無名的Kate Moss，將她一手提拔成為美國首席超模！

劇中揭開Calvin Klein、Kate Moss 於時尚介強勢崛起

大膽揭開小甘迺迪多段情史 劇集亦大膽揭開John F. Kennedy Jr.轟動全美的多段情史，包括與流行天后麥當娜（Madonna）於80年代末的短暫地下情，以及與影星戴露漢娜長達6年、分合不斷的苦戀，更細膩重現了一段鮮為人知的真實橋段：當年John F. Kennedy Jr.曾親自護送戴露漢娜愛犬遇禍後的骨灰前往洛杉磯，體現其多情且溫柔的一面。然而，縱使身邊巨星環繞，這位全美最渴望的黃金單身漢，最終卻被Carolyn不刻意討好又帶點高冷的獨特氣質徹底收服。

《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》全劇9集Disney+ 現已獨家上線。