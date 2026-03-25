親子好去處｜GO PARK Sports復活動感節 免費入場玩4大巨型彈跳城堡/圓網球/腳踢桌球

復活節長假期將至，當然要與小朋友出外玩樂，揮灑汗水！4月3日至7日期間，西沙GO PARK Sports將會舉辦「復活動感節」。活動焦點必屬4座巨型彈跳城堡及7種大動感遊戲區，小朋友可以盡情彈跳及體驗不同運動的樂趣，包括足球九宮格、躲避盤及腳踢桌球等。活動免費入場，家長和小朋友萬勿錯過。

4 座巨型彈跳城堡/ 7 大動感遊戲區

活動提供4座巨型彈跳城堡，分別是6米高的「熊熊樂園」、設有多條滑道的「極速衝刺大冒險」、最適合打卡的「彩虹奇遇城堡」，以及專為2至4歲兒童而設的「娃娃遊樂天地」，滿足不同人的需求。7大動感遊戲區同樣趣味十足。家長和小朋友可以玩盡足球九宮格、躲避盤、腳踢桌球、圓網球、踢球體驗、彩虹傘及眼界大挑戰等遊戲，創造難忘親子時光。復活節又怎少得了尋寶遊戲。GO PARK Sports推出「GO! 復活尋寶」尋蛋遊戲，只需在場內找出隱藏彩蛋，即可換領兔仔禮物、GO PARK Sports 運動代金券及Cetaphil舒特膚產品試用裝，延續快樂回憶。