親子好去處｜GO PARK Sports復活動感節 免費入場玩4大巨型彈跳城堡/圓網球/腳踢桌球

復活節長假期將至，當然要與小朋友出外玩樂，揮灑汗水！4月3日至7日期間，西沙GO PARK Sports將會舉辦「復活動感節」。活動焦點必屬4座巨型彈跳城堡及7種大動感遊戲區，小朋友可以盡情彈跳及體驗不同運動的樂趣，包括足球九宮格、躲避盤及腳踢桌球等。活動免費入場，家長和小朋友萬勿錯過。
4座巨型彈跳城堡/7大動感遊戲區
活動提供4座巨型彈跳城堡，分別是6米高的「熊熊樂園」、設有多條滑道的「極速衝刺大冒險」、最適合打卡的「彩虹奇遇城堡」，以及專為2至4歲兒童而設的「娃娃遊樂天地」，滿足不同人的需求。7大動感遊戲區同樣趣味十足。家長和小朋友可以玩盡足球九宮格、躲避盤、腳踢桌球、圓網球、踢球體驗、彩虹傘及眼界大挑戰等遊戲，創造難忘親子時光。復活節又怎少得了尋寶遊戲。GO PARK Sports推出「GO! 復活尋寶」尋蛋遊戲，只需在場內找出隱藏彩蛋，即可換領兔仔禮物、GO PARK Sports 運動代金券及Cetaphil舒特膚產品試用裝，延續快樂回憶。
推連串工作坊/人生四格
復活動感節同時設有連串工作坊。熱愛小手作的訪客，不妨參與「復活蛋彩繪」及「木片彩蛋創作」工作坊。在導師的帶領下，親手設計別具個人風格的復活蛋和木片彩蛋。離開前記得到「復活動感咔嚓亭」，與家人好友一起拍攝人生四格，記錄特別時光。
活動詳情
日期：2026年4月3日至7日
時間：11：00至 18：00
地點：GO PARK Sports 足球場
入場：免費（部分遊戲需代幣參與）
早鳥代幣套票
發售日期：即日起至3月29日18:00
$170即可入手 20個代幣；$320即獲40個代幣（原價 $200 = 20個代幣）
購買早鳥代幣套票更可獲贈 Cetaphil 舒特膚嬰幼兒保濕低敏防曬乳液 SPF50+ 150毫升。