免費派雪條｜雀巢牛奶公司全新「綠豆奶條」4月鬧市免費派！限時試食價$8起 原粒綠豆＋綠豆蓉雙重口感

雀巢牛奶公司「濃豆樂」系列最近新出全新綠豆奶條，以經典綠豆糖水為靈感，製作出結合原粒綠豆與綠豆蓉雙重口感的美味雪條！如果有興趣試食，雀巢牛奶公司將於4月中旬起一連三個星期六日在鬧市免費派發「濃豆樂」綠豆奶條，另外由即日起至4月9日期間更有限時兩星期試食價優惠，最平$8/支，下文即睇優惠詳情！

雀巢牛奶公司去年推出的「濃豆樂」紅豆奶條大受好評，經過一年悉心開發，品牌再度推出新產品，將經典綠豆糖水為藍本昇華重塑，變身成啖啖真材實料的綠豆奶條！今次綠豆奶條採用品牌獨創「二重綠豆配方」，完美結合綠豆蓉與原粒綠豆，帶來雙重口感享受。綠豆蓉經慢火熬煮，質感細膩綿滑，散發淡淡豆香；配合粒粒飽滿的綠豆，入口紮實飽滿，豆味濃而不膩，構成由外至內遞進的深層風味，值得一試！

4月鬧市免費派發！限時試食價$8起

雀巢牛奶公司由即日起至2026年4月9日期間推出限時兩星期試食價優惠，大家只要預先下載電子優惠券，憑電子優惠券可於各大超級市場及便利店以超值價HK$8購入單支裝，或以HK$26購入一盒4支的家庭裝，率先品嚐全新滋味；此外，雀巢牛奶公司將於4月中旬起一連三個星期六日在鬧市免費派發「濃豆樂」綠豆奶條；有關活動詳情，敬請留意雀巢®牛奶公司™社交平台稍後發布的最新資訊。

*有關各商戶之優惠期及換購詳情，請參閲優惠券條款及細則或店内宣傳品