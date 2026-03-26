7-Eleven 45周年復刻跑馬地首店「紅屋仔」 $7思樂冰任斟/2隻茶葉蛋/10粒魚蛋 推自家服飾系列

為慶祝在港45周年，7-Eleven宣布推出一系列紀念活動，包括重塑香港首間分店的經典「紅屋仔」設計、推出限定優惠及復刻產品，並首度推出自家服飾系列，透過多項活動與大家一同回顧多年來的集體回憶。
跑馬地首店復刻80年代「紅屋仔」外觀
7-Eleven自1981年4月3日在跑馬地開設首間24小時便利店以來，至今全港分店數目已接近1,100間，長年提供全天候服務，成為不少市民日常生活的一部分。今年45周年以「梗繫香港 梗繫我地」為主題，首個重點活動是將當年開業的跑馬地分店重新設計，復刻80年代經典店舖外觀。
主題店外牆換上昔日標誌性的紅色屋頂造型，被不少人暱稱為「紅屋仔」，並配以深啡色磚牆及復刻版招牌，重現舊日街角便利店的面貌。店內佈局亦按昔日風格還原，「7仔食檔」、思樂冰機及宣傳標語均採用懷舊設計，營造時光倒流的感覺。
主題店地址：香港跑馬地黃泥涌道15號常德樓地下及閣樓。
本店限定思樂冰任斟 多款產品懷舊價發售
配合復刻主題店，跑馬地分店將推出限定活動「思樂冰梗繫任你斟」。由3月25日至29日，每日上午10時至下午6時，只需自備8吋×8吋以內容器，即可以$7任斟思樂冰一次，容器越大就可以斟得越多。同店亦會推出多項「時光倒流優惠價」，由3月25日至31日期間限定供應，包括：茶葉蛋（$7／2隻）、魚蛋（$7／10粒）、250毫升玻璃樽裝汽水（$7／支）以及茶葉蛋或魚蛋配玻璃樽汽水（$11／份）
另外，透過7-Eleven手機App「到店自取」功能，活動期間每日中午可領取限量兌換券，成功領取後可用低至1元購買指定產品，每日名額5,000個。
推出自家服飾系列
除了優惠活動外，7-Eleven亦同步推出自家品牌服飾「7-Eleven Everyday Apparel」系列，設計以品牌標誌性的橙、綠、紅三色為主調，主打簡約、易襯及日常穿搭。
首批商品包括襪款（$29）、日本製今治棉質運動巾（$79）及手巾（$52），以及圓領短袖T恤（$99起）。T恤採用日本研發的Triporous™物料製成，具抗菌、防臭及透氣功能，並利用稻殼再生材料製造，兼顧舒適與環保。