7-Eleven 45周年復刻跑馬地首店「紅屋仔」 $7思樂冰任斟/2隻茶葉蛋/10粒魚蛋 推自家服飾系列

跑馬地首店復刻80年代「紅屋仔」外觀

7-Eleven自1981年4月3日在跑馬地開設首間24小時便利店以來，至今全港分店數目已接近1,100間，長年提供全天候服務，成為不少市民日常生活的一部分。今年45周年以「梗繫香港 梗繫我地」為主題，首個重點活動是將當年開業的跑馬地分店重新設計，復刻80年代經典店舖外觀。

主題店外牆換上昔日標誌性的紅色屋頂造型，被不少人暱稱為「紅屋仔」，並配以深啡色磚牆及復刻版招牌，重現舊日街角便利店的面貌。店內佈局亦按昔日風格還原，「7仔食檔」、思樂冰機及宣傳標語均採用懷舊設計，營造時光倒流的感覺。